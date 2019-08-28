Новые отключения горячей воды ждут барнаульцев

Новости 28.08.2019 18:45 206

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения жителям Ленинского района города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 27 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 22,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 29 августа до 9.00 30 августа - жители 9 многоквартирных домов по улицам Монтажников и В. Кащеевой.

На участке в 191 метр энергетики заменяют 762 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 34 года и диаметром 150-200 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, а также центральных тепловых пунктах, требующие временное ограничение ресурса:

· С 9.00 27 августа по 30 августа включительно - жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81;

· До 9.00 29 августа - 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

· С 27 августа по 15 сентября включительно - 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

· С 29 августа по 15 сентября включительно - медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.