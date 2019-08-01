В Рубцовске кавказская овчарка напала на двух детей

28.08.2019 17:15 245

Жители Рубцовска спасли ребенка от напавшей на него разъярённой собаки. Кавказская овчарка вцепилась в ногу 12-летней девочки.

Как сообщает сестра пострадавшей в палике «Рубцовск. Инцидент», трагедия произошла вечером 26 августа по адресу Манежный, 111, микрорайона Сад-город.

Собака, находясь без намордника, напала на двух детей. Одному удалось убежать. Соседи, услышав крик, выбежали на помощь, отбили от собаки, вызвали скорую и полицию.

Бригадой скорой медицинской помощи девочку госпитализировали в лечебное учреждение. Врачи городской больницы № 1 сработали оперативно, зашили раны, однако при разговоре родственников с врачом было сказано, что рана на ноге очень серьёзная. Кроме того, у ребенка держится высокая температура, периодически поднимаясь до 39° С.

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По словам соседей, собака неоднократно срывалась с поводка. Личность хозяев данной собаки установлена, они не отрицают вины, в данной ситуации уже разбираются правоохранительные органы.