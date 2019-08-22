Депутаты АКЗС с пристрастием расспросили министра Костенко о новом учебном годе

Новости 28.08.2019 16:50 682

28 августа в Парламентском центре прошел парламентский час с министром образования Алтайского края Максимом Костенко. В частности депутаты АКЗС затронули сюжеты, связанные с шестидневной учебной неделей, домашним обучением, а также дефицитом кадров.

Костенко признал, что проблемы действительно есть, в ведомстве в курсе, и работа над ними ведется. Депутаты дали понять, что недостатки сферы образования не сосредоточены в границах края, а относятся к масштабам страны.

Заместитель председателя краевого парламента Сергей Серов задал вопрос о шестидневной учебной неделе и введении второго иностранного языка. Он обратил внимание на запрос граждан на "пятидневку" и выступил с предложением разработки местного закона, который бы помог повлиять на ситуацию.

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Региональный министр образования обратил внимание, что вопрос введения второго иностранного языка в школах хоть и обязательный, но не определен жесткими рамками.

«Законом предусмотрено наличие аттестации по второму иностранному языку. Если его не будет в аттестате, то образовательные учреждения не смогут принимать его. Я считаю, что целесообразно вводить второй иностранный язык в восьмом классе, потому что уже в девятом классе ученики проходят первую аттестацию, а ранее введение нужно только по желанию родителей», - сказал Костенко.

По словам министра, ведомство постоянно напоминает об этой норме образовательным учреждениям, однако во многих школах говорят, что дети рады изучать два языка, а показатели по английскому языку растут быстрыми темпами. Что касается количества учебных дней, то предусмотренная норма 5300-6000 часов позволяет школам самостоятельно принимать локальные нормативные акты, регламентирующие количество рабочих дней.

Представитель комитета по правовой политике АКЗС Сергей Лямин обратил внимание на проблему нехватки учебников во многих школах. Председатель Заксобрания Александр Романенко заявил о необходимости решить эту проблему уже в следующем году во время планирования бюджета.

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Справедливоросс Владислав Вакаев обратил внимание на такое явление, как домашнее обучение и попросил министра высказаться о том, является ли это нарушением или проблемой для развития детей.

«Я говорю не о надомном обучении, которое связано с визитом учителей домой к ребенку, который по состоянию здоровья не может ходить в школу, а об обучении дома по желанию. Насколько такая практика распространена в Алтайском крае и несет ли это какой-то вред для детей?», - поинтересовался Вакаев.

Максим Костенко дал понять, что данная форма обучения показала ряд преимуществ и в крае число таких семей достигает нескольких сотен.

«Как правило, такой формат обучения связан с какими-либо спортивными сборами или творчеством ребенка. В любом случае, за получением аттестации государственного образца они закрепляются за образовательным учреждением, на базе которого сдают экзамены. Лично я отношусь к такой форме обучения положительно», - сказал министр.

Кроме того, у главы краевого Минобра поинтересовались вопросом наличия медицинских кабинетов в школах. Вопрос задал заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Николай Якушев.

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По словам Максима Костенко, в школах нет дефицита медицинского обеспечения и в случае отсутствия медицинского кабинета заключается договор с местным медучреждением, которое оказывает школам необходимые услуги.

Коммунистка Мария Прусакова обратила внимание на качество дорог, ведущих к школам.

«Многие дороги опасны для перевозки детей в школу. Понятно, что пешком дети по ним могут передвигаться, но впоследствии дороги не пройдут требования по безопасности. Например, дорога в Борзовой Заимке. Министерству следует обратить внимание на контроль школьного транспорта, который просто простаивает», - поведала Прусакова.