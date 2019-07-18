Барнаульские волонтеры приглашают сделать исторический кирпич для «Спички»

Новости 28.08.2019 15:40 231

В Барнауле 31 августа в 11:00 на территории бывшего Сереброплавильного завода состоится масштабный субботник, передает «МК на Алтае».

Как отметили активисты, в прошлый раз в уборке территории участвовали гости из Германии. Общественники готовили котлован под фундамент печи, а также формовали кирпичи.

Ранее сообщалось, что местные волонтёры планируют изготавливать аутентичные кирпичи по образцу 18 века для реставрации исторического объекта, которые уже продают через краудфандинговую платформу.

Отметим, один реставрационный кирпич стоит 300 рублей. Можно купить любое количество. Деньги пойдут именно на реставрационные и восстановительные работы на «Спичке».

Волонтеры Барнаула вернут исторический облик спичечной фабрике Новости 18.07.2019 14:40 На данный момент на территории прошло уже 185 субботников 498

«Друзья! Наконец, мы запускаем беспрецедентное событие-производство своего уникального реставрационного кирпича и открываем новую страницу в жизни Спички», - рассказал на своей странице архитектор Александр Деринг.

Активисты делают кирпич для срочных работ ремонтных работ на плотине Сереброплавильного завода — для восстановления разрушенного объекта необходимо 1000 штук.

Волонтеры предлагают всем желающим поучаствовать в производстве и научиться создавать «богатырский» кирпич.

Кроме того, у барнаульцев есть возможность пожертвовать деньги на производство. Уникальный символ или подпись на кирпиче сможет оставить тот, кто пожертвовал сумму, достаточную для создания партии из 100 кирпичей.

Профессиональный гончар Дмитрий Драченин поддержал эту идею и проводит мастер-классы для всех участников мероприятия.

Для справки, в 2015 году барнаульский архитектор Александр Деринг организовал традицию субботников по очистке территории бывшего завода и приобщению барнаульцев к восстановлению памятника и его изучению. На данный момент прошло около 200 субботников.