Работа над ошибками: как проблемные алтайские муниципалитеты встретят холода

Новости 14.08.2019 14:08 4

Минувший отопительный сезон в Алтайском крае сопровождался рядом серьезных трудностей в отдельных районах и муниципалитетах. Порывы изношенных теплосетей, нарушения в работе давно выработавших свой ресурс котлов, отсутствие достаточного запаса топлива и прочие проблемы продемонстрировали необходимость масштабного ремонта и модернизации отопительного оборудования, поэтому руководством региона запущена активная фаза подготовки к грядущему отопительному сезону.

Как будет минимизироваться опасность коммунальных ЧП в Алтайском крае, читайте в материале «Политсибру».

Немецкий национальный район

в 2018 году, край выделил 32,5 млн рублей, для установки в селе Шумановка новой модульной котельной, которая работает гораздо более эффективно, чем давно выработавшая свой ресурс предыдущая. Вызвано это было тем, что в 2017 году произошло ЧП – ветхая котельная не сумела обеспечить достаточную температуру воды, вследствие чего едва не заморозила дома, не оснащенные печами.

Аналогичные роблемы в селе Кусак Немецкого национального района Алтайского края были вызваны тем, что все дома в селе (а их насчитывается несколько сотен), замкнуты на одну котельную. Поэтому последствия нарушений в ее функционировании оказались весьма масштабными.

Коммунальные сети Кусака пережили крупную аварию в начале прошлого года. Отопление перестало поступать в школу, учреждение здравоохранения и детсад, а также в десятки жилых домов. В октябре объекты так и не начали отапливаться, несмотря на то, что бюджет края выделил средства на устранение неполадок. Власти вновь были вынуждены ввести режим ЧС и приостановить деятельность школы и детского сада.

Змеиногорск

В этом сезоне запланирована реорганизация шести змеиногорских котельных, которые будут сведены в единый контур. Нагрузки котельной №16 присоединены к котельной №17, прошедшей, по сообщению Минстроя Алтайского края, процедуру капитального ремонта. Переключены контуры котельных №№ 1,2 и 11. Нагрузки котельной №4 и котельной №6 присоединятся к котельной №10, также проходящей в настоящее время капремонт. Также будет отремонтирована сеть по контуру котельной № 9.

На починку и модернизацию теплосетей в Змеиногорске в 2019 году выделено 205 млн рублей. Кроме того, алтайский Минстрой сообщил о дополнительном финансировании.

«Дополнительно для подготовки объектов теплоснабжения Змеиногорского района из средств краевого бюджета выделено 3,4 млн рублей на закупку котельного оборудования и трубной продукции. На сегодняшний день необходимое оборудование поставлено и смонтировано в полном объеме», - рассказали «Политсибру» в ведомстве.

В прошедшем ноябре отопление пропало в десятках жилых домов и других учреждений. Как выяснилось, это стало следствием использования котельных, не соответствующих своим задачам. В котельной №4 эксплуатировался единственный котел – остальные попросту не работали.

Той же осенью в 257 жилых домах и 13 социальных объектах Змеиногорска было прервано водоснабжение, поскольку подрядная организация («АлтайИнвестСтрой»), ремонтирующая 100 метров 400-миллиметрового водопровода, сорвала сроки.

По первоначальному плану ремонт должен был завершиться 10 сентября, однако лишь 24 ноября водо- и теплоснабжение были восстановлены силами местного водоканала, два дня интенсивно работавшего на объекте в авральном режиме. «АлтайИнвестСтрою» позже был присужден штраф в размере 410 тысяч рублей – это половина цены первоначального контракта.

Рубцовск

К началу учебного года энергетики намереваются заменить свыше трех километров теплосетей и труб горячего водоснабжения на шести участках в различных районах Рубцовска. Работы начались в конце июня и идут по графику.

Начало февраля в Рубцовске ознаменовалось коммунальной аварии, вызвавшей прекращение отопления 71-го многоквартирного и пяти частных домов. Помимо жилых домов тепла лишились три школы, детский сад, четыре медицинских учреждения и музыкальный колледж. Теплоснабжение отсутствовало несколько часов.

Камень-на-Оби

В текущем году в Камне-на-Оби планируется проложить почти 2 км новых тепловых сетей за 20 млн рублей, еще 37 млн направлено на модернизацию уже существующих.

Также будет реконструирована базовая котельная №29 – впоследствии на нее рассчитывают замкнуть котельные №№ 3 и 21, а также подключить детский сад на 200 мест, который в настоящее время находится на стадии строительства. На это пойдет еще 58 млн рублей. Впоследствии ежегодная экономия составит 12 млн рублей.

В начале прошлой зимы, при наступлении морозов, недостаток топлива привел к существенному похолоданию в домах и социальных учреждениях Камня-на-Оби. После происшествия краевое правительство направило Каменскому району 26 млн рублей на приобретение угля.

Во избежание перебоев в теплоснабжении соцобъектов, алтайский Минстрой ежегодно приобретает уголь в достаточном для удовлетворения потребностей бюджетной сферы количестве. В преддверии грядущего отопительного сезона будет закуплено 173,7 тысячи тонн угля. Еще 41,8 тысяч тонн отправится в резервный запас.

Барнаул

Местные власти готовят город к зиме тщательно, не пренебрегая «профилактическими» работами. Администрация увеличила финансирование ремонтных работ 2019 года вдвое - со 100 до 200 млн рублей. На ремонт теплосетей было направлено 1,2 миллиарда рублей, что втрое больше, чем в прошлом году.

в 2019 году запланировано переложить коммуникации на 54 участках тепловых сетей – 21 участок магистральных теплосетей и на 33 участка внутриквартальных. Общая протяженность отремонтированных трубопроводов составит 30 километров.

На станциях, подающих тепло в краевую столицу, будет заготовлен нормативный запас топлива. По ТЭЦ-2 этот запас составляет 200 тысяч тонн угля, по ТЭЦ-3 – 300 тысяч тонн.

Настолько острых проблем, как в вышеперечисленных муниципалитетах, в краевой столице нет, однако напряженные моменты все же имели место. Так, коммунальные аварии происходили в январе и феврале этого года в поселке Южном, а также на улицах Горно-Алтайской и Малахова, в результате чего десятки и даже сотни жилых домов на некоторое время оказывались лишены отопления.

Очевидно, что опыт прошедших отопительных сезонов учитывается, а дальнейшие действия правительства корректируются с учетом выявленных ранее рисков. Таким образом, можно предположить, что зимой удастся избежать или существенно минимизировать коммунальные ЧП в регионе.