В Новосибирске ищут выживших под обломками рухнувшей стены здания

Новости 28.08.2019 14:45 61

В Новосибирске рухнула стена строящегося дома, под завалами могут находиться 9 строителей, сообщает ГУ МЧС Новосибирской области.

Стена здания насосной станции на улице Ударная 1/1а обрушилась сегодня в 12:20 в ходе реконструкции, засыпав, предположительно, 12 человек. Одного из строителей удалось вытащить из под завала, он направлен в больницу. По данным МЧС, рухнули перекрытия на площади 350 кв. метров. Как передает ТАСС, на месте ЧП работает 70 спасателей и 20 единиц техники. К 14:00 обнаружены тела троих погибших.

Пресс-секретарь прибывшего на место трагедии мэра Анатолия Локтя сообщил, что под завалами находится пять человек, однако добавил, что эта информация требует уточнения.

Прокуратура оперативно начала проверку обстоятельств происшествия. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля). На месте трагедии работает и.о. прокурора Ленинского района Антон Янченко. СКР возбудил уголовное дело ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Источник издания «Тайга-инфо», что котельная принадлежит компании «Сибэко». По данным 2ГИС-Новосибирск, здесь расположен лечебно-диагностический центр ЦИТО.

Информация по количеству погибших, выживших и оставшихся под завалами поступает противоречивая и позже будет уточнена.