Алтайское УФАС недовольно авто-рекламой в Барнауле

Новости 28.08.2019 15:05 236

Алтайские антимонопольщики признали незаконным распространение рекламы о недвижимости на кузове автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Реклама агентства недвижимости «Сити-Трейд» размещалась на автомобиле «ГАЗ -52/01», на кузов нанесена наклейка с логотипом и номером организации. Один из жителей города рассказал надзорному ведомству о том, что грузовик стоит без движения больше года напротив ТРК. «Сити-Центр» и загораживает обзор во время выезда с парковки.

Как говорится в сообщении УФАС, с мая текущего года и по настоящее время, данная машина сменила местоположение на парковку по пр. Строителей, 29.

Более того, в ходе наблюдения наружной рекламы, сотрудниками службы на парковке напротив кинотеатра «Мир» обнаружен еще один легковой автомобиль - ГАЗ 21 «Волга», также рекламирующий услуги ООО «Сити Трейд».

«Материалами дела установлено, что оба автомобиля не используются по назначению: места стоянок длительно не меняют, а продвигают рекламу агентства недвижимости, - все это свидетельствует о применении их преимущественно в качестве рекламных конструкций», - отмечают в УФАС.

По закону реклама не должна размещаться на транспортных средствах в качестве передвижных конструкций. Фирме-автовладельцу выдано решение о признании рекламы ненадлежащей и предписание об устранении нарушения. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.