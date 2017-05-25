Найдены родственники экипажа самолета, разбившегося в Красноярском крае 68 лет назад

Новости 28.08.2019 13:45 323

Полиция Красноярского края сумела разыскать родственников членов самолета АН-2, потерпевшего крушение в Западных Саянах в 1951 году. Его обломки были найдены только в июне 2019 года пилотом Алексеем Канцедаловым, который рассказал о находке в местной полиции.

На высоте 1850 м нашли место падения самолета. Борт удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя, сообщает краевое МВД. Было установлено, что самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года во время выполнения рейса Красноярск-Абакан-Кызыл.

В самолете находились четыре человека. Все погибли. Экипаж, в составе командира корабля Пузырева, второго пилота Васильева, штурмана Медведева и бортмеханика Хмельницкого перевозил пушнину, которой на борту было 485 кг.

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Известно, что борт шел по обратному рейсу Кызыл-Абакан-Красноярск. Вылетел он из столицы Тувинской АССР в 16.05, однако до пункта назначения не прибыл. По официальным данным, после его вылета, диспетчер получил информацию о штормовом предупреждении с метеостанции Оленья Речка, но передать его экипажу уже не успел.

Поиски самолета длились два месяца, но обнаружить его не удалось.

«Было предположение, что они врезались в гору. Апрель месяц – камнепад, снегопад – их завалило, - рассказал источнику пилот», - сообщил Канцедалов.

На место крушения в ближайшее время планируют отправить экспедицию. После обнаружения останков самолета, Управление по вопросам миграции краевого МВД смогло установить родственников членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников спустя почти 70 лет.

Араданский хребет расположен в системе Западного Саяна на запад от федеральной трассы Красноярск-Кызыл-Монголия. Недалеко от него на перевале в апреле 2002 года разбился вертолет Ми-8 с губернатором Красноярского края Александром Лебедем.