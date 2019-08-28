Алтайские специалисты нашли «опасные» хлопья, не требующие варки

Новости 28.08.2019 16:10 221

В июле 2019 года в пробах готовой к употреблению продукции: хлопьях не требующих варки, специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявлено превышение норм содержания плесневых грибов.

Иногда, но далеко не всегда можно заподозрить, что продукт заражен, по внешнему виду (наличие плесени) или характерному плесневому запаху. В этих продуктах могут обнаруживаться афлатоксины. Основные виды афлатоксинов: B1, B2, G, G2. Также опасными для здоровья являются их продукты метаболизма.

Афлатоксины причиняют вред здоровью человека в двух случаях: если в организм попала сразу большая доза яда, или если за какое-то время его накопилось в организме достаточное количество.

В первой ситуации возникает острое отравление. Больше всего страдает печень. Действие яда заключается в том, что он подавляет синтез белка. В результате отравляющие вещества поражают клетки печени и заменяют их содержимое жировой тканью.

Во второй ситуации накапливающиеся афлатоксины приводят к заболеваниям постепенно. Страдает также в первую очередь печень. Для афлатоксинов характерна не только токсичность, они также являются канцерогенами.

Специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ помогут в разработке производственной программы по микробиологическому контролю производства на пищевых предприятиях, проведут в соответствии с установленными нормативными документами исследования на микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов.