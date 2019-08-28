Сквер за барнаульским кардиоцентром выставлен на торги

Новости 28.08.2019 13:10 242

В Барнауле в третий раз объявлены торги за право аренды земельного участка на улице Малахова, 44е, предназначенного для строительства крупного гаража-стоянки, вместимостью более 500 автомобилей.

Земля, кадастровой стоимостью почти 17 млн рублей, представляет собой сквер за зданием кардиоцентра (пересечение улиц Юрина и Малахова), его площадь составляет 0,36 га. Рельеф местности сложный, на территории имеются гаражи и деревья малоценных пород. К участку подведено электричество, есть возможность подключения водоснабжения и водоотведения. Для использования территории по назначению потребуется вынос подземного электрокабеля и воздушной ЛЭП, а также установка сервитута для проезда через соседний участок (со стороны улицы Малахова). Арендатор должен будет застроить не менее половины и не более 70% площади.

В 2016 году право аренды этой земли на срок 2 года 8 месяцев было выставлено на аукцион с начальной ценой 1,5 млн рублей в год, однако желающих не нашлось и в октябре торги были признаны несостоявшимися. Лот выставили повторно, по той же цене, но и декабрьский аукцион был провален в связи с отсутствием заявок. Новые торги назначены на 10 октября текущего года, причем стоимость лота снизилась более чем втрое – до 415 тысяч рублей. Шаг аукциона составляет 12,4 тысяч рублей, обеспечительный взнос – чуть более 200 тысяч.