Алтай-Кокс организовал летний отдых детей заводчан

Новости 28.08.2019 19:30 210

В этом году дети работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели летние каникулы в детском оздоровительном лагере им. Гагарина (Барнаул), в заводском профилактории «Бодрость» и в санатории «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.

В детском лагере им. Гагарина отдохнули 144 ребенка. Они занимались спортом, творчеством, изучали иностранный язык, общаясь с вожатыми из Америки, Австралии, Франции и других стран.

Профилакторий «Бодрость» принял 246 детей. Каждый ребенок прошел курс оздоровления. Иммунитет поддерживали массажами, водолечением, спелеотерапией, плаванием, лечебной физкультурой и другими процедурами. Досуг детей организовывали аниматоры и педагоги.

На черноморском побережье в Анапе побывали 19 школьников. Алтай-Кокс обеспечил сопровождение детей, оплатил полную стоимость путевок и транспортные расходы.

Возможность отдохнуть на море получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.

На организацию детского оздоровительного отдыха завод направил около 12 млн рублей.