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Бывший вице-губернатор Новосибирска «пиарится» за счет Анатолия Локтя

Новости
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Бывший вице-губернатор Новосибирской области, кандидат в мэры города от партии «Справедливая Россия» Виктор Козодой  обвинил действующего градоначальника Анатолия Локтя в использовании служебного положения, а также незаконной агитации и подал на него исковое заявление в райсуд города. Как передает «Коммерсант», политик требует снять с выборов «красного» мэра.

Многие полагают, что истинная цель Виктора Козодоя - самопиар. Многие уверены, что доказать в суде вину Анатолия Локотя будет весьма сложно.

По мнению Козодоя, Анатолий Локоть «ведет свою агитационную кампанию за счет своего административного ресурса»: «Идет выпуск агитационных спецвыпусков с размещением своей агитации под видом якобы информирования о деятельности, но вот это происходит за счет бюджета города. Оплата спецвыпуска в разы превышает предельную норму превышения средств фонда в 5%», - заявил он на своей странице в соцсети.

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Он обратил внимание в качестве примера на случай с распространением спецвыпуска газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект», в котором описываются достижения мэрии в развитии города и отдельных его районов.

Козодой намерен обращаться в вышестоящие судебные инстанции, если его заявление не примут. «Нужно поставить заслон этому беспределу, циничному использованию административного ресурса, бюджетных средств на свою избирательную кампанию и нарушению равенства возможностей кандидатов»,— уверен господин Козодой.

Напомним, в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут 8 сентября, будут участвовать 15 кандидатов от 14 партий. За кресло мэра будет бороться один самовыдвиженец.

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Между тем заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов полагает, что действия Козодоя направлены на то, чтобы вывести оппонента из равновесия, а главная цель - это пиар, «чтобы мы не забыли Виктора Козодоя после выборов».

Управляющий партнер юридического бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева выразила уверенность в том, что принятие судом решения по иску будет зависеть от глубины проработки правовой позиции и собранных доказательств, но, исходя из практики, чаще всего суд отказывает.

Политолог Сергей Козлов  согласен, что в первую очередь кандидаты работают на будущее, потому что выборы мэра - «это не последняя электоральная кампания»: «Главная цель - это самопиар, повышение уровня своей медийности, а учитывая то, что избирательная кампания протекает вяло, об этом событии напишут все СМИ. Подать в суд - прекрасный способ заявить о себе как о человеке, который по-настоящему борется», - заключил эксперт.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

невеждам

Локтя, а не Локотя

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