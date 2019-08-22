Чиновники в Алтайском крае обвинили жителей в своей ошибке при оформлении сертификатов

Новости 28.08.2019 11:55 191

Ошибка чиновников администрации Первомайского района привела к тому, что местные жители остались должниками. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости». Юридическая коллизия произошла в рамках реализации госпрограммы по предоставлению сертификатов на покупку жилья льготным категориям граждан.

Семья Сергиенко из села Первомайское получила сертификат от местной администрации на покупку жилья. Условия предусматривали 70% вложений от государства и 30% от семьи, которая ради этого взяла в ипотеку и влезла в долги. Однако позже выяснилось, что в администрации ошиблись и перечислили больше денег, чем было предписано, поэтому их необходимо вернуть.

«Администрация уведомляет, что мы им обязаны вернуть 245 546 рублей. У них произошла техническая ошибка, и нам излишне перечислили средства», — объяснила пострадавшая Нелли Сергиенко.

Такие уведомления получили еще шесть семей. Жительница села Евгения получила уведомление о задолженности в 50 тыс. рублей из-за того, что ее новая квартира на трех человек должна быть меньше на два кв.м. Она не понимает, почему об этом она узнала только после того, как получила средства и приобрела жилье.

«Изначально все это сопровождала комиссия. Они приезжали, фотографировали, видели квадраты, видели квартиру. Все прекрасно, претензий не было», – говорит Евгения Лукьянченко.

Еще одна семья хотела купить жилье по размерам меньше положенного, и все равно остались должны. На сегодняшний день они еще не вселились и сомневаются, что это теперь произойдет.

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Все должники в один голос уверяют, что все вложения они ожидаемо вложили в программу, поэтому сейчас отдавать деньги из-за чьей-то ошибки им нечем.

«Знаю, что ранее такие были программы. Такого не было, с таким не встречались. А сейчас у них произошла какая-то ошибка, и мы будем за это нести ответственность», – заметила пострадавшая Ирина Ташлыкова.

В городской администрации заявили, что сотрудники просто не справились с расчетами. В этом году на сертификаты на жилье для работников села претендовали сразу несколько десятков семей – впервые так много.

«Одномоментно были поданы документы с заведомо неправильным расчетом субсидий. Соответственно, специалист, который ответственен за реализацию данной программы, техническую ошибку совершил», – рассказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Первомайского района Алена Лаптева.

Несмотря на признание ошибки, виноватыми все равно считают пострадавших, которые, по словам чиновников, плохо ознакомились с правовыми нормами покупки жилья.

Однако, юристы говорят, что жители села не обязаны разбираться в вопросах, которыми занимаются в администрации и деньги с людей обратно требовать обратно никто не имел права.

«Если мы говорим о том, что ошибка счетная была совершена из-за неправильно выбранной программы или расчета, совершенного конкретным чиновником, то ответственность несет только то лицо, которое эту ошибку совершило», – говорит юрист Тимур Маршани.

Пострадавшие уже обратились с жалобой в прокуратуру. И надеются, что им не придется оплачивать ошибки чиновников из своих – и без того скромных – сельских зарплат.