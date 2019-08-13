Барнаульская гордума станет «умной»: определен поставщик системы видеоконференцсвязи в БГД

Новости 28.08.2019 11:25 857

Накануне стал известен победитель тендера на поставку Барнаульской городской думе комплекса видеоконференцсвязи с конгресс-системой и управляемыми с пульта рулонными шторами за 12,5 млн рублей. Им стал предприниматель Павел Малахов, предложивший цену в 9,85 млн рублей. Он обошел своего единственного конкурента – ООО «НТЦ Галэкс», дававшее на 60 тысяч больше.

В базе данных «Спарк-Интерфакс» обнаружилось четверо предпринимателей по имени Павел Малахов, все – из других регионов: тренер из Кургана, грузоперевозчики из Краснодарского края с приостановленными решением ФНС операциями по счетам и Адыгеи, а также предприниматель из Московской области. Последний является наиболее вероятным кандидатом.

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ИП Павел Малахов зарегистрирован в Подольске в 2017 году, основной вид деятельности – электромонтажные работы. Дополнительные виды деятельности укрепляют уверенность, в том, что Малахов является искомым победителем тендера: Производство, ремонт и оптовая продажа компьютеров и периферийного оборудования, монтаж систем кондиционирования, оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями, розничная торговля электрическими системами охранной сигнализации и так далее.

Спустя три месяца с момента регистрации уже начал участвовать в госзакупках. В 2017 выиграл три контракта из пяти. Все – с московской Академией социального управления, на сумму свыше 7 млн рублей. В Академии Малахов оснастил системами видеоконференцсвязи актовый и конференц-зал. В 2018 предприниматель выиграл все четыре тендера, в которых участвовал, на общую сумму почти 17 млн рублей. И снова заказчиком выступила АСОУ, в которой Малахов монтировал системы конференцсвязи, модернизировал сети интернет и менял мониторы. В этом году бизнесмену стало везти меньше – он выиграл лишь один из пяти тендеров (тоже для АСОУ), на сумму менее 6 млн рублей. Возможно, именно с этим связано смещение его внимания на другой регион.

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Второй участник аукциона – алтайский НТЦ «Галэкс» – компания стоимостью более 1,2 млрд рублей. С 2006 года стабильно получает многомиллионные госконтракты в различных регионах страны. В основном – на Алтае. Директор «Галэкса» Владимир Графеев – член президиума Алтайской Торгово-промышленной Палаты. По его инциативе создан Комитет Алтайской ТПП по информационным технологиям, в котором Графеев председательствует. Является общественным советником главы администрации Барнаула по вопросам информатизации и массовых коммуникаций, в 2010 году занесен на городскую Доску Почёта «Слава и гордость Барнаула».

Напомним, тендер был объявлен в начале августа. Поставщик должен будет оборудовать зал заседаний Барнаульской городской думы системой видеоконференцсвязи с конгресс-системой, предусматривающей наличие мультимедийного пульта и монитора для каждого делегата, а также установку на окна зала рулонных штор с электроприводом, управляющимся дистанционно.