Алтайский СПИД-центр принял участие в форуме «PROдвижение»

Новости 28.08.2019 12:05 178

Накануне в детском оздоровительном лагере «Дружба» села Павловска, был проведен межрайонный форум «PROдвижение» в рамках работы Российского Движения Школьников. Активисты из числа учащихся 18 школ Павловского и Ребрихинского районов стали участниками форума.

Психолог отдела профилактики КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Татьяна Геннадьевна Штер приняла участие в работе площадки «Личностное развитие» по профилактике социально – обусловленных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Подросткам разъяснены пути передачи, способы профилактики ВИЧ – инфекции, социально-психологические аспекты проблемы.

В работе форума приняли участие так же специалисты смежных организаций, сотрудничающие с АКЦПБ со СПИДом: информационный центр «Жизнь без наркотиков», библиотека №32, Краевой центр медицинской профилактики.

Подростки получили много полезной информации, с которой они поделятся с ровесниками.

В завершении встречи участникам представлены информационные материалы по профилактики ВИЧ - инфекции. За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел:33-46-99.