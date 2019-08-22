Оппозиция Бийской гордумы: «ЕР» тянет время, чтобы не лишать депутатов полномочий

Новости 28.08.2019 10:50 234

После проведенного межфракционного совещания по поводу изменений в законодательстве, регламентирующих меры ответственности за неточности в депутатских декларациях, оппозиционные депутаты продолжают настаивать на сложении полномочий провинившихся. Об этом пишет «Бийский рабочий».

На проведенном совещании представители краевой власти разъяснили изменения в законодательстве, позволяющее не лишать полномочий депутатов при несерьезных нарушениях. С докладом выступил председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов. Ему предстоит внести в повестку краевого парламента вопрос об изменениях в местном законе в соответствие с федеральным уже на сессии, которая состоится 29 августа.

Депутаты от оппозиционных партий сообщили, что извинений от покинувших заседание депутатов не дождались, а само мероприятие носило протокольный характер.

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«Справороссы» заявили, что в любом случае решение будут принимать депутаты уже на местах в самостоятельном порядке.

Руководители всех думских фракций уже дали понять, что решение о долгожданном досрочном сложении полномочий виноватых депутатов для них вопрос решенный. И это несмотря на то, что двое из депутатов, которым грозит сложение полномочий – представители оппозиции: Александр Вишняков из ЛДПР и Александр Хлыновский из КПРФ.

Представители фракций заявили, что решение должно быть принято в рамках действующего законодательства. Такую решительность можно объяснить не только нравственными побуждениями депутатов, но и тем, что вышеперечисленные являются списочниками, и в случае их ухода, вакантные места займут их однопартийцы, чего не скажешь о депутатах от «партии власти», которые пришли в Думу по одномандатным округам. В случае их ухода будут назначены довыборы, которые могут поменять расклад в Бийской гордуме.

В отличии от единоросса Игоря Степанова, оппозиционеры не настаивают на исключении Константина Белого.

Депутаты от «СР» обращают внимание на незакрытое августовское заседание, а коммунисты полагают, что заседание теперь состоится после выборов 8 сентября. Именно тогда будет понятно соотношение голосов.

На сегодняшний день в Думе Бийска 15 депутатов от оппозиции из 28. После выборов их будет 30. В случае победы кандидатов от «Единой России» соотношение может стать 15 на 15, тогда станет непонятно, как будут решаться вопросы при равном распределении голосов.