Объем производства сахара в Алтайском крае вырастет на 8,7%

Новости 28.08.2019 10:20 137

На «Черемновском сахарном заводе» приступили к переработке свеклы. Ожидается, что объем увеличения производства сахара вырастет на 8,7%. Об этом сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Отметим, в прошлом сезоне на заводе выработано более 138 тысяч тонн сахара-песка, а в этом году предполагается произвести более 150 тысяч тонн при условии, что сахаристость сырья будет близка к той, какой она была в прошлом году, рассказали на предприятии.

К слову, выход сахара в 2018 году составил 15,9%, что выше на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

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Известно, рост выпуска сахара в управлении связывают с увеличением урожая сахарной свеклы, который превысит в этом году 1 млн тонн. В 2018 году в регионе было переработано 833 тыс. тонн свеклы. Так, объемы сырья у сахарного завода вырастут более чем на 20%.

Отметим, что Черемновский сахарный завод - это единственное предприятие сахарной отрасли Алтайского края. Завод в 2018 году значительно нарастил производственные мощности. Объем инвестиций в основной капитал предприятия в текущем году составил более 130 млн рублей.