В купальнике - можно. Названы новые правила поведения учителей в соцсетях

Нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях были разработаны сотрудниками Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования, пишут «Известия».
Кодекс этики педагогических работников носит название «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» и уже направлен региональным властям. В нем впервые говорится о правилах поведения педагогов в Сети.
Примечательно, в новом кодексе учителям рекомендуется воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Важно отметить, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.
Учитель русского языка в школе №13 Барнаула была вынуждена уйти из школы
Кстати, в новой редакции этического кодекса для педагогов появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».
Иными словами, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена, отмечает издание. Напомним, ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных с такими инцидентами.
История барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой стала поводом для дискуссии на федеральном уровне о поведении педагогов в сети. Напомним, учитель русского языка в школе №13 Барнаула была вынуждена уволиться из-за давления на неё руководства. Директор школы посчитала поведение педагога аморальным, так как она выставила свое фото в купальнике в Сети.
Правила поведения будут готовы к новому учебному году