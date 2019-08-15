Досрочное голосование стартовало в Алтайском крае

В Алтайском крае с 28 августа по 7 сентября включительно пройдет досрочное голосование. Данный механизм будет применен на всех уровнях выборов, сообщает крайизбирком.
Воспользоваться правом проголосовать досрочно смогут те избиратели, которые в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в силу уважительных причин будут отсутствовать по месту регистрации и не смогут прийти на избирательный участок.
Прийти на избирательный участок и отдать свой голос можно с 28 августа по 7 сентября
Досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные - с 9:00 до 13:00.
Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в УИК с заявлением. При себе также необходимо иметь паспорт. Еще одним важным условием является то, что избиратель должен быть внесен в список избирателей именно на этом избирательном участке.
Главное внимание будет приковано к довыборам в АКЗС по одномандатному округу № 2
Добавим, последний раз досрочное голосование применялось в регионе на муниципальных выборах осенью 2017 года. Тогда наибольший ажиотаж наблюдался на выборах в Барнаульскую гордуму. Так, к урнам раньше положенного срока пришло несколько тысяч горожан. Для сравнения, в Бийске этот показатель был меньше примерно в 10 раз. "Политсибру" будет внимательно следить за ходом досрочного голосования.
В условиях прогнозируемой низкой явки в Единый день голосования, судьбу выборов вполне может решить "досрочка".
По итогам первого полугодия в регионе насчитывается 1 827 881 избирателей
Основное внимание будет приковано к довыборам по по одномандатному округу № 2 в АКЗС (Кулундинский, Ключевский, Табунский, Михайловский районы). Общее число потенциальных избирателей в данных муниципалитетах составляет около 54,5 тысяч человек.
Также предстоит избрать 1 депутата в состав Барнаульской гордумы (правом голоса располагают 23,8 тысяч человек) и двух депутатов - в Бийскую (электорат составляет 21,5 тысяч человек). Полностью обновится состав Змеиногорского райсовета депутатов.
Единый день голосования в регионе не обещает сенсаций, но самое интересное – впереди