Досрочное голосование стартовало в Алтайском крае

Новости 28.08.2019 8:45 824

В Алтайском крае с 28 августа по 7 сентября включительно пройдет досрочное голосование. Данный механизм будет применен на всех уровнях выборов, сообщает крайизбирком.

Воспользоваться правом проголосовать досрочно смогут те избиратели, которые в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в силу уважительных причин будут отсутствовать по месту регистрации и не смогут прийти на избирательный участок.

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К числу уважительных причин, прописанных законом, относятся: отпуск, командировка, режимы трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.

Досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные - с 9:00 до 13:00.

Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в УИК с заявлением. При себе также необходимо иметь паспорт. Еще одним важным условием является то, что избиратель должен быть внесен в список избирателей именно на этом избирательном участке.

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Добавим, последний раз досрочное голосование применялось в регионе на муниципальных выборах осенью 2017 года. Тогда наибольший ажиотаж наблюдался на выборах в Барнаульскую гордуму. Так, к урнам раньше положенного срока пришло несколько тысяч горожан. Для сравнения, в Бийске этот показатель был меньше примерно в 10 раз. "Политсибру" будет внимательно следить за ходом досрочного голосования.

В условиях прогнозируемой низкой явки в Единый день голосования, судьбу выборов вполне может решить "досрочка".

Напомним, 8 сентября 2019 года в Алтайском крае предстоит избрать 248 депутатов различных уровней и 52 главы сельских поселений.

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Основное внимание будет приковано к довыборам по по одномандатному округу № 2 в АКЗС (Кулундинский, Ключевский, Табунский, Михайловский районы). Общее число потенциальных избирателей в данных муниципалитетах составляет около 54,5 тысяч человек.

Также предстоит избрать 1 депутата в состав Барнаульской гордумы (правом голоса располагают 23,8 тысяч человек) и двух депутатов - в Бийскую (электорат составляет 21,5 тысяч человек). Полностью обновится состав Змеиногорского райсовета депутатов.