По всей Сибири падает спрос на ипотеку

Новости 28.08.2019 7:10 1059

Алтайский край занял 29-ое место среди российских регионов по востребованности займов на покупку жилья. Об этом свидетельствуют данные "РИА-Рейтинг" о популярности ипотеки в российских регионах. Ни один из субъектов СФО не вошел в первую десятку.

Так, Новосибирская область оказалась на 11 месте, ипотечное кредитование за первое полугодие здесь «просело» на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Доля заемщиков составляет менее 25 человек на тысячу жителей. Средний размер кредита – 2 млн рублей. 23 место занял Красноярский край. Здесь кредитуется менее 22 человек на тысячу жителей, а средний размер ипотечного займа достигает 1,9 млн рублей. Отрицательная динамика в крае выражена еще более ярко, чем в Новосибирской области – падение составило 8,9%.

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Далее, на 29 месте расположился Алтайский край, где ипотекой пользуется чуть больше 20 человек из тысячи, средний размер кредита составляет 1,5 млн рублей, а количество займов сократилось на 6,2%. Сразу за Алтаем идет Кузбасс (30 место), где ипотечных кредитов выдано на 3% меньше, средний их размер достигает 1,6 млн рублей, а доля заемщиков на 0,3% ниже, чем в Алтайском крае.

На 33 месте находится Иркутская область. По 1,8 млн рублей здесь берут около 20 человек из тысячи. Падение спроса на ипотеку – 12%. 34 строку рейтинга заняла Омская область. Доля заемщиков здесь – менее 20 человек на тысячу жителей, средний размер кредита – 1,7 млн рублей, а выдано их на 6% меньше. Томская область заняла 38 место. Здесь ипотекой пользуется 19 человек из тысячи, а средний размер кредита составляет 1,9 млн рублей. Выдача займов сократилась на 13,9%.

44 место досталось Хакасии. Здесь пользуются ипотекой менее 19 человек из тысячи, средний размер займа – 1,6 млн рублей. Падение спроса на ипотечные кредиты составило здесь 10%. На 61 месте расположилась Тыва, где к займам на жилье прибегает 16 человек из тысячи, которые берут, в среднем, 2,2 млн рублей. Количество заемщиков здесь также сократилось на 6,2%.

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Республика Алтай вошла в десятку регионов с самой низкой популярностью ипотеки, заняв 77 место. Вероятно, это связано с тем, что в республике один-единственный город, а все остальное население проживает в сельской местности, где нужда в ипотечных кредитах минимальна. В Республике Алтай менее 10 человек из тысячи пользуются ипотечными займами, их средний размер – 1,5 млн рублей. Тем не менее, и здесь востребованность кредитов снизилась на 4%.

Таким образом, во всех без исключения регионах Сибири наблюдается снижение спроса на ипотечные кредиты.

Лидером по популярности ипотеки среди российских регионов, согласно исследованию, является Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем примерно 32 человека из 1000 берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране.

В нижней части рейтинга – национальные республики, Москва и Крым.

На фоне роста ставок после повышения Центробанком РФ ключевой ставки осенью 2018 года, спрос на ипотеку в целом по РФ заметно снизился. Количество выданных кредитов за первое полугодие 2019 года оказалось на 13% меньше прошлогоднего результата, причем в последние месяцы отставание нарастает (в мае-июне текущего года было на 25% меньше кредитов, чем в прошлом году).