Алтайский край признан одним из самых спокойных по уровню криминогенности в СФО

Новости 28.08.2019 8:15 350

Институт региональных проблем подготовил четвертый выпуск рейтинга криминогенности регионов на основе данных за май 2019 года. На позиции той или иной территории повлиял не только уровень преступности, но и уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамика количества ИП и долги по налогам, количество ДТП и не только.

Алтайский край не изменил свое положение по отношению к предыдущему рейтингу и занял 38-ю позицию, сразу после Кемеровской области (37-е место). Повышение преступности зафиксировано в соседнем регионе – Республика Алтай заняла 28-е место (ранее располагалась на 29-й строчке).

Кстати, ниже Алтайского края из СФО разместились только Новосибирская область и Томская область. Они заняли 46-е и 66-е места соответственно, улучшив свои показатели на три позиции.

Напряженная ситуация. В Алтайском крае увеличилось число наркопреступлений Новости 03.04.2019 8:40 Об этом заявил начальник департамента по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов 962

В число благополучных по уровню преступности регионов вошли Чукотка и Белгородская область. Хуже всего в России дела обстоят в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Приморском крае.

Москва поставила антирекорд по динамике преступлений, поднявшись с 50 на 41 место.

Тем временем можно выделить группу регионов, которая демонстрирует устойчивое снижение показателей из месяца в месяц. В неё входят Краснодарский край, Волгоградская область, а также Самарская и Ульяновская области.