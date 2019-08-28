Олег Хорохордин может получить 59% на выборах главы Республики Алтай

Новости 28.08.2019 7:40 1122

Закрытые социологические опросы показали, что губернаторские выборы 8 сентября в российских регионах пройдут без вторых туров. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцопросы, сделанные для Кремля.

Несмотря на такие результаты, в нескольких регионах есть проблемы, которые могут повлиять на результаты выборов. Так, политолог Виталий Иванов считает, что вторые туры все-таки возможны, но только в двух субъектах. Речь идет о Вологодской области и Республике Алтай.

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Описывая ситуацию в Вологодской области, Иванов обращает внимание, что губернатор Олег Кувшинников вступил в избирательную кампанию с низким рейтингом, который его штаб нарастить не смог.

В Республике Алтай, где на первый срок идет врио главы региона Олег Хорохордин, в регистрации было отказано всем кандидатам, кто представляет титульное население. Это фактор, который усиливает вероятность протестного голосования среди алтайцев, пересказывает выводы исследования один из близких к Кремлю источников.

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"Что касается Алтая, то проблемы у врио Олега Хорохордина могут быть связаны с тем, что к выборам не допустили кандидатов, представляющих титульное население. Это может привести к сценарию протестного голосования", - говорит эксперт.

Кроме того, по словам Иванова, Олег Хорохордин не вписывается в сложившийся образ главы региона, к которому привыкли местные жители. Во времена Александра Бердникова они привыкли к жесткому, бескомпромиссному и уверенному в себе главе республики.

К слову, за Хорохордина, по данным закрытых соцопросов, сделанных для администрации президента РФ, готовы отдать свои голоса 59% избирателей. Электоральный рейтинг врио главы оценивается в 74%.

Напомним, что прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах в Единый день голосования, 8 сентября. В 13 регионах губернаторы избираются на первый срок. Еще в трех регионах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав изберет заксобрание.

Наиболее низкая явка, на уровне 30–35%, прогнозируется в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае, наиболее высокая, 60–65%, — в Башкирии, сообщил один из источников РБК.