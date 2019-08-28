Олег Хорохордин может получить 59% на выборах главы Республики Алтай

Закрытые социологические опросы показали, что губернаторские выборы 8 сентября в российских регионах пройдут без вторых туров. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцопросы, сделанные для Кремля.
Несмотря на такие результаты, в нескольких регионах есть проблемы, которые могут повлиять на результаты выборов. Так, политолог Виталий Иванов считает, что вторые туры все-таки возможны, но только в двух субъектах. Речь идет о Вологодской области и Республике Алтай.
Что станет лейтмотивом для 8 сентября в регионе – договоренности или бескомпромиссная борьба
Описывая ситуацию в Вологодской области, Иванов обращает внимание, что губернатор Олег Кувшинников вступил в избирательную кампанию с низким рейтингом, который его штаб нарастить не смог.
В Республике Алтай, где на первый срок идет врио главы региона Олег Хорохордин, в регистрации было отказано всем кандидатам, кто представляет титульное население. Это фактор, который усиливает вероятность протестного голосования среди алтайцев, пересказывает выводы исследования один из близких к Кремлю источников.
Согласно выкладкам экспертной сети «Давыдов Индекс», врио главы республики в первом туре наберет около 47% голосов
"Что касается Алтая, то проблемы у врио Олега Хорохордина могут быть связаны с тем, что к выборам не допустили кандидатов, представляющих титульное население. Это может привести к сценарию протестного голосования", - говорит эксперт.
Кроме того, по словам Иванова, Олег Хорохордин не вписывается в сложившийся образ главы региона, к которому привыкли местные жители. Во времена Александра Бердникова они привыкли к жесткому, бескомпромиссному и уверенному в себе главе республики.
К слову, за Хорохордина, по данным закрытых соцопросов, сделанных для администрации президента РФ, готовы отдать свои голоса 59% избирателей. Электоральный рейтинг врио главы оценивается в 74%.
Наиболее низкая явка, на уровне 30–35%, прогнозируется в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае, наиболее высокая, 60–65%, — в Башкирии, сообщил один из источников РБК.
Зря навязывают Хорохордина . Не будем за него голосовать . Жили плохо будет еще хуже.
Какая титульная нация. Вы о чем? Я алтайка, я за Хорохордина! А насс в семье по всем районам в отличие Зубакина, Ромашишкина ИТ.д. большинство. на