Торги по созданию горнолыжных трасс на алтайском курорте опротестовали в УФАС

ООО "Скадо оснежение и пылеподавление" (Самара) направило в УФАС России по Республике Алтай жалобу на условия торгов, объявленных АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (подконтрольно Сбербанку), по строительству системы искусственного оснежения горнолыжных трасс. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь".
По данным УФАС, заявитель считает, что "заказчиком установлены излишние требования к участникам закупки о подтверждении их опыта и репутации", при этом "закупочная документация размещена не в полном объеме", а "техническое задание содержит указание на конкретные товарные знаки".
Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 3 сентября.
Аукцион был объявлен 16 августа, торги намечены на 30-ое число. Начальная цена контракта - 26,6 млн рублей. Победитель конкурса должен выполнить работы по строительству временной системы искусственного снегообразования двух трасс.