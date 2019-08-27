Родители учеников возмущены действиями барнаульской гимназии №27

Новости 27.08.2019 18:30 3202

Барнаульский общественник Юрий Красильников рассказал о странной ситуации барнаульской гимназии №27, где местное руководство намеревается расформировать 7 «В» класс. Об этом пишет «АиФ на Алтае».

По словам родителей учеников, неугодный класс хотят расформировать из-за отсутствие кандидатов на классное руководство. После четвертого класса у учеников сменилось три классных руководителя. Они рассказывают, что первая учительница ладила с детьми, но после ее ухода, дети не могли сразу принять нового учителя, из-за чего возникали конфликтные ситуации.

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Семеро учеников, не выдержав постоянных рокировок, ушли в другие школы и лицеи. Последний руководитель, по словам детей, открыто говорила им о том, что ждет конца учебного года, чтобы с ними попрощаться.

«Пару дней назад в родительском чате началось распределение – кто в какой класс переходит. Мы почему-то должны были заявления писать. Лично я отказался. У нас в классе 22 ученика, в параллельном «Б» – 17 человек. Но расформировать решили наш класс. Причем руками родителей. Людей вызывали по отдельности и просили: мол, пишите заявления, чтобы вашего ребенка перевели в другой класс (только тихо, никому не говорите, а то число мест ограничено). Так теперь на основании этих заявлений и разгонят класс», – возмутился Юрий Красильников.

Родители говорят, что в числе первых написавших такие заявления оказались люди, «приближенные к руководству школы».

«Есть решение педсовета объединить 7 «Б» и 7 «В», при этом предоставить места в 7 «А» и 7 «Г» по заявлениям родителей. Если не писать никаких заявлений, то ребенок автоматом переходит в объединенный 7 «Б+В». Зачем надо было все это делать втихушку и тайно – остается для нас загадкой. По факту наш класс разбежался сам», – говорит Юрий.

Родители написали открытое обращение к педсовету учреждения с просьбой не расформировывать класс, чтобы еще больше не травмировать психику детей.

«Во-первых, руководство гимназии в очередной раз не хочет искать нашим детям классного руководителя, а во-вторых, класс считается «неуправляемым», то есть отдельные педагоги гимназии не способны «справиться с детьми», – говорит барнаулец.

Родители рассказали о педагогах, которые постоянно твердили детям, что они являются «худшим классом за всю историю школы». Их называли маленькими бандитами. Дошло даже до того, что последний классный руководитель и администрация гимназии сорвали традиционное фотографирование в конце учебного года. Даже несмотря на просьбы детей, по словам их родителей, классный руководитель не захотела организовывать сбор денег на съемку класса. Когда родители сами пытались это сделать, встретили сопротивление администрации: приглашенного фотографа не пустили в здание. В итоге фотографировали детей сами родители на улице.

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Позже родителям начали звонить из школы и приглашать на личную беседу. Им показывали протокол педсовета, в котором говорилось о решении расформировании класса и предлагали написать заявление на перевод. Позже выяснилось, что такие заявления просили написать не всех. Кроме того, родители 7 «Б» оказались не в курсе ситуации: они не получали приглашений на беседы, и им права выбора другого класса не предоставляли.

Копии открытого обращения люди переадресовали властям: Министерству образования и науки Алтайского края, комитету по образованию Барнаула, Уполномоченному при Губернаторе Алтайского края по делам ребенка, депутатам Алтайского заксобрания и Барнаульской гордумы. Родители готовы обратиться в прокуратуру, если гимназия примет решение, ущемляющее права их детей.