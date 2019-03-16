Как ведется борьба с несанкционированной торговлей в Алтайском крае

Новости 27.08.2019 18:00 297

В Алтайском крае выявляется большое количество нарушений по части несанкционированной торговли продукцией животного происхождения. Об этом шла речь на онлайн-форуме, где акцентировалось внимание на необходимости усиления контрольно-надзорных мероприятий в сфере обеспечения безопасности и качества продукции животного происхождения.

Начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров рассказал «Политсибру» о том, какая работа в этом направлении сегодня проводится в регионе. По его словам, наиболее часто нарушения ветеринарного законодательства встречаются в городах. Так, с начала года на территории Барнаула выявлено 48 нарушений, на территории Бийска - 24.

«Опасная еда»

Эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от покупки продукции, качество и безопасность которой не установлены.

«Советую приобретать продукцию животного происхождения в специализированных магазинах, рынках и ярмарках выходного дня, где реализуется продукция, прошедшая ветеринарно – санитарную экспертизу. Помните, что приобретая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца и другие продукты животного происхождения на улице в неустановленных местах, вы подвергаете свое здоровье и здоровье вашей семьи опасности, рискуя получить пищевое отравление или заразиться инфекционными или паразитарными заболеваниями», - выразил уверенность Самодуров.

Говоря о том, как ведется борьба с торговлей на стихийных рынках, отмечается, что в целом за 2019 год на территории Алтайского края совместно с представителями органов местного самоуправления и сотрудниками полиции проведено 177 контрольных мероприятий, направленных на пресечение несанкционированной торговли.

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«Выявлен 141 факт реализации подконтрольной продукции в неустановленных местах без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие идентифицировать продукцию. Все нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы», - прокомментировал Самодуров.

В результате продукция снималась с реализации и помещалась на изолированное хранение до представления ветеринарных сопроводительных документов, либо проведения необходимых лабораторных исследований.

Куда обращаться?

По мнению начальника краевого управления ветеринарии, бизнесмены и граждане выставляют лотки с продукцией в тех местах, где им понравится, не задумываясь о том, что автоматически становятся нарушителями закона, попадают в разряд лиц, торгующих в неустановленных местах.