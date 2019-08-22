Депутатам Бийской гордумы разъяснили изменения в законе о декларациях

Новости 27.08.2019 17:05 475

По инициативе главы Бийска Александра Студеникина, в наукограде прошло совещание с представителями всех четырех фракций АКЗС, совместно с представителем губернатора Алтайского края в региональном парламенте Стеллой Штань.

Целью сбора стало обсуждение и разъяснение местным депутатам поправок, принятых федеральными властями в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициировал нововведение зампред Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Поправки в федеральном законе предусматривают дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов. Например, предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие. Лишение мандата тоже остается, но как крайняя форма ответственности.

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За данные поправки проголосовали представители всех четырех партий.

29 августа на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в соответствии с федеральным законодательством будет приведено региональное. После этого порядок применения ответственности будет регламентирован и в муниципальных правовых актах.

Именно для этого — чтобы сформировать у депутатов Думы города Бийска понимание, как регламентировать меры ответственности в муниципальных актах — и было организовано совещание. Ранее, 22 августа, вопрос о прекращении полномочий четырёх депутатов Думы стал причиной конфликта, из-за чего заседание было прервано.

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Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань рассказала о том, как появилась идея этих нововведений и какой путь прошли поправки.

«Норма сейчас сформулирована так, что есть возможность дифференцировать меры наказания, состав проступка в части недостоверности сведений в декларации, — сказала Стелла Штань. — Нет однозначного ответа на вопрос, является ли неуказание в декларации трех рублей значительным нарушением, или может ли быть веским основанием для лишения мандата депутата за неуказанный в декларации нулевой счёт, который независимо от его желания открыли в банке, когда он брал ипотеку. Эти решения уже нужно будет принимать вам, муниципальным депутатам. Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов сообщил, что после приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным будет разработан так называемый «модельный порядок» — рекомендация для муниципальных собраний по трактовке нарушений в декларациях о доходах и принятию мер по отношению к допустившим их.

Трофимов призвал депутатов Думы города Бийска вносить предложения для этого «модельного порядка».

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Депутаты Думы города Бийска Наталья Быкова, главный врач Бийского онкологического диспансера, согласилась, что подход к рассмотрению вопроса о лишении депутата полномочий должен быть гибким.

"Не так давно изменилось законодательство, согласно которому больничные листы оплачиваются по-другому. И те, кто хорошо разбирается в вопросе, знают: чтобы указать полную информацию о доходах, уже недостаточно только справки 2-НДФЛ из бухгалтерии, а нужны ещё и документы из Фонда социального страхования, — объясняет Наталья Быкова. — А некоторые депутаты могут не разбираться в вопросе так глубоко и, таким образом, предоставить неверную декларацию. Веское ли это нарушение? Нужно к отдельным ситуациям относиться более лояльно".

Борис Трофимов подчеркнул, что вопросы о лишении полномочий депутатов, допустивших нарушения в подаче деклараций, должны рассматриваться не только гибко относительно каждого случая, но и без излишней политизированности.

"Закон на федеральном и краевом уровне принимается без учёта конкретных персоналий, — говорит Трофимов. — Персоналии будут рассматриваться вами (муниципальными депутатами). Я считаю, что сейчас нужно биться за всех депутатов, независимо от партийной принадлежности".

Депутат АКЗС, руководитель Регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько призвал депутатов Думы Бийска возобновить нормальную работу парламента и сохранить работоспособность представительного органа.

Перед бийскими депутатами выступили также представители других фракций АКЗС:Евгения Боровикова от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Мария Прусакова от КПРФ.

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Напомним, в Думе города Бийска будет решаться судьба четырёх депутатов: двоих от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков), одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань подвела итог совещанию.