«Алтайэнергосбыт» будет принимать платежи за водоснабжение в Каменском районе

Новости 28.08.2019 9:05 151

АО «Алтайэнергосбыт» информирует абонентов-физических лиц МУП «Водоканал» (Каменский район) о том, что оплату за водоснабжение с 1 сентября текущего года, необходимо производить на расчётный счёт АО «Алтайэнергосбыт». Приём платежей энергокомпания осуществляет согласно агентскому договору, заключённому с муниципальным предприятием.

Оплатить услуги абоненты МУП могут любым удобным способом: в отделениях ПАО «Сбербанк России», системе «Город», клиентском офисе «Каменский» АО «Алтайэнергосбыт» по адресу: г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148, тел.: +7 (38584) 42-8-80.

По вопросам оплаты коммунальных услуг МУП «Водоканал» можно обращаться по телефону: +7 (38584) 42-8-86.

Населённые пункты, обслуживаемые МУП «Водоканал» в Каменском районе: с. III Интернационал, с. Аллак, с. Верх-Аллак, с. Гонохово, с. Корнилово, с. Луговое, с. Поперечное, пос. Раздольный, с. Рыбное, с. Столбово.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта воды, что позволит обеспечить правильный учёт потребленных каждым абонентом-физическим лицом коммунальных ресурсов.

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров: