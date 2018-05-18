КВНщики попросили у Томенко площадку для Алтайского театра эстрады

Новости 27.08.2019 16:40 408

Участники команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь в создании в регионе театра эстрады. Информация опубликована на сайте краевого правительства.

На встречу с главой региона пришли Виталий Гасаев, Дмитрий Никулин и Петр Винс. По словам актеров, такой театр будет единственным за Уралом. На данный момент необходимо найти площадку для размещения театра.

Основной целью квнщиков, по их словам, является передача накопленного опыта молодым талантам, которые только начинают свой путь на эстраде.

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«Предпринимая такие шаги, мы должны многое взвесить. Это решение государственное, оно должно быть с разных сторон рассмотрено и проанализировано, обсуждено», - подчеркнул Виктор Томенко.

В итоге губернатор дал поручение Министерству культуры Алтайского края изучить вопрос и предложить возможные варианты его решения.

Отметим, глава региона накануне провел личный прием граждан. За помощью обратились несколько жителей областного центра. Жалобы касались жилищных проблем, дорог в Казенной Заимке, а также вопроса сохранения конно-спортивного клуба при барнаульском санатории «Обь».