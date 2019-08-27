Студентам АлтГУ предложили сменить общежитие из-за нехватки мест

Новости 27.08.2019 15:50 1421

Студентов Алтайского госуниверситета просят переехать в общежитие колледжа сыроделия, где цена проживания в два раза превышает цену в общежитиях АлтГУ. Об этом рассказали в крайкоме КПРФ со ссылкой на замдекана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии по внеучебной деятельности Марию Наумову.

В качестве доказательства коммунисты продемонстрировали скриншот сообщения, в котором она говорит о превышении числа нуждающихся студентов по отношению к количеству мест в общежитиях.

«Есть приоритетные категории студентов, которых необходимо заселить в первую очередь. К таким относятся иностранцы, сироты, инвалиды, квотники», - говорится в сообщении.

При этом альтернативный вариант расселения предложен только старшекурсникам. Сумма проживания в общежитии колледжа сыроделия составит 2300 рублей в месяц. Как выяснилось, у АлтГУ уже не первый год действует договор аренды с колледжем. Однако сумму за год студенты должны оплатить сразу в полном размере. У многих таких денег нет.

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова отреагировала на ситуацию, направив официальное обращение на имя ректора АлтГУ Сергея Бочарова, с просьбой предоставить информацию о сложившейся ситуации.

Следует заметить, что это не первый скандал в вузе. Во время выборов ректора АлтГУ, 14 июня, в главный корпус образовательного учреждения не пустили корреспондента "Толка" Анастасию Дараган. Руководство мотивировало решение отсутствием аккредитации, информации о которой на сайте ранее не было. По данному факту прокуратура Железнодорожного района провела проверку.

В части привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов копия обращения и материалы проверки направлены в следственный отдел по Железнодорожному району регионального СУСКа.