Сколько семей получили льготную ипотеку в Алтайском крае?

Новости 27.08.2019 15:20 404

В Алтайском крае за 4 месяца (в период с апреля по июль) льготной ипотекой по ставке 6 % годовых уже воспользовались 94 семьи. В частности, 34 семьи оформили дополнительное соглашение о рефинансировании по ипотеке с господдержкой, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты.

«В Алтайском крае ежегодно рождается около 17 тысяч вторых и последующих детей. Эти семьи могут претендовать на получение льготной ипотеки по ставке 6 %. На сегодняшний день очереди на получение льготной ипотеки нет. Банками заявки отрабатываются оперативно, в рабочем порядке», - отметила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

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По ее словам, получение льготной ипотеки на новых условиях сегодня востребовано семьями.

«Так, с апреля - по июль 2019 года льготную ипотеку получили 94 семьи. За 2018 год и в период с января по март 2019 года на старых условиях льготную ипотеку получили 150 семей. Средний размер льготной ипотеки на 1 семью составляет от 1,5 млн рублей до 1,7 млн рублей. Мы ведем обширную информационную кампанию, взаимодействуем с банками и уверены, что Программа льготного кредитования станет востребованной мерой социальной поддержки среди жителей Алтайского края», - добавила Оськина.

К слову, четыре банка предлагает оформить льготную ипотеку для алтайских семей на еще более выгодных условиях, снижая процентную ставку от 5 до 5,7%.

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Всего на предоставление льготной ипотеки алтайским семьям было выделено 152 297,23 тысяч рублей. В том числе, на рефинансирование 437 39,33 тысяч рублей.

Напомним, если в семье несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно, то семья имеет право принять участие в программе льготного кредитования.