Почти 34 млн россиян работают не по квалификации

Новости 27.08.2019 16:10 259

Профессиональные компетенции почти 34 млн жителей России либо избыточны, либо недостаточны для занимаемой ими должности, что говорит об их попадании в «квалификационную яму». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные доклада международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

По данным авторов доклада, треть работников в мире, по статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сталкиваются с подобной проблемой.

«Квалификационная яма» (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, и показатель продолжает расти. По прогнозам, через десять лет показатель прирастет на 100 млн человек.

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Проблема «кадровой ямы» является одной из главных на рынке труда. Ситуацию усугубляют современные технологии, которые, по словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, приводят к тому, что развивающийся искусственный интеллект оставляет без работы все больше и больше людей.

Авторы доклада сообщают, что из-за этой проблемы только в 2017 году доля мирового ВВП недобрала пяти трлн долларов.

Однако, как сообщают эксперты, в ближайшие десять лет, при качественном подходе к «новому типу социального контракта» появится возможность повысить ВВП в разных странах на 0,5-2% в год.