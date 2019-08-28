Сотрудники алтайского СПИД-центра ответили на вопросы по передаче ВИЧ

Новости 27.08.2019 19:35 361

В рамках сотрудничества Алтайского краевого центра СПИД с Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае прошел семинар для работников декретированных профессий, проходящих санитарный минимум.

Врач - эпидемиолог Светлана Анатольевна Федина обсудила с участниками важные аспекты проблемы ВИЧ - инфекции и ее профилактики. Аудитория очень активно отреагировала на представленную информацию по профилактики ВИЧ - инфекции, задавала интересующие вопросы и дискутировала по некоторым затронутым проблемам.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы передачи ВИЧ в быту, на работе, при выполнении профессиональных обязанностей данных категорий профессий, передача ВИЧ от матери ребенку, вероятность рождения здорового ребенка и т.д.

В ходе обсуждения ведущая постаралась развеять существующие мифы проблемы ВИЧ, такие как «проблема ВИЧ – инфекции присуща только асоциальным группам населения», «распространение СПИД – терроризма» и др. Встреча получилась интересной и помогла участникам получить достоверную информацию по различным аспектам ВИЧ - инфекции, в том числе и правилам безопасного поведения.(фото)

В семинаре приняло участие более 80 специалистов декретированных профессий. В завершении семинара им представлены информационные буклеты по профилактике ВИЧ.