Более половины участников пилотного проекта поступили в АГМУ

Новости 27.08.2019 14:50 269

В Алтайском государственном медицинском университете подведены первые итоги реализации пилотного проекта «Будущие кадры современного здравоохранения», инициированного депутатами Государственной Думы РФ Геннадием Онищенко и Валерием Елыкомовым.

Бесплатную дистанционную подготовку по химии и биологии у преподавателей профильных кафедр Алтайского медицинского университета с февраля по май 2019 года прошли 55 алтайских школьников – учащихся 11 классов школ Рубцовска, Рубцовского и Благовещенского районов Алтайского края. Эти отдаленные территории нашего региона были выбраны для апробации пилотного проекта. В перспективе планируется распространить данный опыт по другим территориям Алтайского края, испытывающим дефицит медицинских кадров.

Около 60% участников пилотного проекта (31 человек) успешно поступили в Алтайский медицинский университет. Из них договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения Алтайского края заключили 15 школьников: это выпускники школ Рубцовска, поселков Благовещенка, Степное озеро, Зеленая Дубрава, Новороссийский. Еще 9 человек поступили на бюджетную форму обучения, 7 – на коммерческую.

В числе успешно завершивших подготовку в рамках пилотного проекта – сестры Алина и Элеонора Масольд, окончившие Зеленодубравинскую среднюю школу Рубцовского района с отличием. Элеонора и Алина поступили на лечебный факультет АГМУ с результатами 237 и 249 баллов ЕГЭ соответственно, заключив договор на целевую форму обучения с Минздравом Алтайского края. Отметим, занятия с преподавателями АГМУ позволили сестрам значительно улучшить балл по профильным предметам и получить высокие результаты ЕГЭ. Так, Элеонора повысила балл по биологии с 69 (входной тест в рамках пилотного проекта) до 73 (ЕГЭ), по химии – с 37 до 68. Алина улучшила результат по биологии с 70 до 78 баллов, по химии – с 71 до 73 баллов.

«Проект «Будущие кадры современного здравоохранения» во многом помог нам при подготовке к сдаче ЕГЭ. Занятия, проводимые преподавателями АГМУ, дали нам возможность повторить всю теорию, необходимую для успешной сдачи экзаменов по химии и биологии. Также с помощью курсов мы смогли отработать более сложные задания, которые не встречались в школьной программе по профильным предметам. Мы с сестрой с большим интересом посещали лекции, заочно познакомились с преподавателями. Весь материал был изложен в доступной форме, за что огромное спасибо преподавательскому составу университета. Очень рады, что поступили в Алтайский медицинский университет. Мы с сестрой давно решили связать нашу жизнь с медициной, так как мы считаем, что врач – это одна из самых важных, гуманных и востребованных профессий. Желаем преподавателям университета здоровья и больших профессиональных успехов», – поделились Алина и Элеонора Масольд.

Кристина Чепурнова, выпускница Благовещенской средней общеобразовательной школы №1 им. П. П. Корягина набрала 212 баллов ЕГЭ, в том числе 66 по биологии (60 баллов по итогам входного теста), 74 по химии (входной тест – 33 балла) и поступила на лечебный факультет по целевому направлению. «Проект «Будущие кадры современного здравоохранения» действительно помог мне в поступлении в АГМУ. Мы не только изучали новые темы, но и закрепляли уже изученные, разбирали подробно задания ЕГЭ, и результат виден. Занятия понравились. Нам дали возможность познакомиться со своими будущими преподавателями, а еще понять, что такое пары, так как занятия длились 2 часа. Жизнь с медициной решила связать, потому что очень нравится изучать ее, нравится помогать людям», – рассказала Кристина.

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что пилотный проект доказал свою эффективность и его реализация будет продолжена с расширением географии края: «Первые результаты реализации пилотного проекта говорят сами за себя – более 90% школьников, которых готовили к сдаче ЕГЭ наши высокопрофессиональные преподаватели, значительно повысили знания по профильным предметам. Две участницы пилотного проекта сдали ЕГЭ по химии на 95 баллов, шесть выпускников, суммарно набравших более 240 баллов, зачислены на целевую и бюджетную форму обучения в АГМУ и в течение первого курса будут получать материальную поддержку от вуза. Благодаря пилотному проекту наш университет получил подготовленных высокомотивированных к обучению профессии врача студентов, и в перспективе они помогут решить кадровую проблему отдаленных территорий края. Безусловно, с нового учебного года реализация проекта «Будущие кадры современного здравоохранения будет продолжена и охватит больше территорий Алтайского края», – подчеркнул Игорь Салдан.

Напомним, четырехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» между тремя региональными министерствами – Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства – и Алтайским государственным медицинским университетом подписано 20 мая в Правительстве Алтайского края. Подписи под документом поставили министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев, ректор АГМУ Игорь Салдан.

Пилотный проект «Будущие кадры современной медицины» по бесплатной подготовке к поступлению в Алтайский государственный медицинский университет учащихся 11-х классов трех территорий Алтайского края – Рубцовска, Рубцовского и Благовещенского районов – начался с 1 февраля 2019 года. Ключевая цель пилотного проекта – решение важнейшей государственной задачи по устранению кадрового дефицита в системе здравоохранения.

Дистанционные занятия по профильным предметам (биологии и химии) в формате видеоконференцсвязи с февраля по май проводили преподаватели профильных кафедр АГМУ. Участниками проекта стали более 50 школьников, планирующих поступать в Алтайский медуниверситет. По итогам проекта с лучшими из них заключены договоры целевого обучения на специалитете, и в дальнейшем будут рассмотрены варианты продолжения обучения в ординатуре.