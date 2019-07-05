Следком начал проверку по факту гибели алтайского парапланериста

Новости 27.08.2019 14:20 237

По факту гибели 50-летнего мужчины, летавшего на параплане в Камне-на-Оби, следственный комитет РФ по Алтайскому краю проводит проверку.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, по предварительным данным, смерть человека наступила после падения с высоты 30-40 метров. Трагедия произошла в вечернее время 26 августа.

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Вместе с этим уточняется, что точная причина смерти все еще неизвестна.

«В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, изъято оборудование, на котором производился полет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в региональном СКР.