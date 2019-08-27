«До» и «после». Что изменилось после резонансного ЧП на конеферме АГАУ?

Новости 27.08.2019 13:15 1223

Жизнь конно-спортивной секции барнаульской конефермы АГАУ разделилась на «до» и «после» трагического инцидента с одной из спортсменок школы. Сегодня, 27 августа, состоялось очередное совещание по дальнейшей судьбе секции с заместителем министра спорта Алтайского края Юрием Самсоненко.

Один из тренеров школы Руслан Копербаев отметил, что на встрече планировалась представить ряд предложений об устранении нарушений по технике безопасности в секции и обсудить возможность возобновления занятий на прежних условиях.

«Ни к чему не пришли, будем ещё встречаться другим составом. Не все собрались, чьё мнение могло бы быть важным в решении проблемы. Совещание перенесли на 4 сентября», - рассказал «Политсибру» тренер секции АГАУ Руслан Копербаев.

Напомним, днем 19 мая в Барнауле на конеферме во время прогулки с лошадью 15-летняя воспитанница секции АГАУ получила серьезную травму головы. Трагический случай обернулся для учреждения определенными санкциями.

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Согласно новым требованиям, учащиеся КСШОР, которые занимались на конеферме АГАУ, теперь вынуждены заниматься на барнаульском ипподроме. Кроме того, ректор АГАУ Николай Колпаков заявил, что спортсмены не имеют возможности больше выступать на соревнованиях. По словам спортсменов, им не подписывают разрешение на вывоз лошадей.

«С АГАУ мы работать не будем. Вы являетесь спортсменами университета аграрного университета, вы там зачислены, у вас есть тренер. Вы платите в конно-спортивную секцию деньги. За каждым из спортсменов закреплена лошадь, которая принадлежит вузу. Таким образом, разрешение на вывоз лошадей вам должно подписывать руководство вуза», - заявил на одном из совещаний со спортсменами АГАУ руководитель КСШОР Сергей Волков.

Волков обратил внимание на то, что договор об аренде трех лошадей расторгнут с вузом уже давно. Также он отметил, что теперь развитием этого направления в крае должна заниматься федерация конного спорта, а не краевая КСШОР и АГАУ.

«Вы сами должны понимать, если что-то произошло, то делать вид, что ничего не изменилось – не получится. Должен быть соответствующий анализ – почему это произошло? Когда мы стали вникать в ситуацию, то появилось большое количество вопросов. В связи с этим состоялось несколько совещаний», - прокомментировал Сергей Волков.