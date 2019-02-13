Глава Бурятии выразил намерение идти на второй срок

Новости 27.08.2019 13:50 297

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о желании руководить Республикой до 2027 года. О своем решении идти на губернаторские выборы в 2022 году он рассказал в интервью региональным телеканалам.

Заявление он сделал с целью получения поддержки граждан. По его словам, несмотря на то, что он много времени проводит в Москве, он не собирается уезжать из Бурятии.

Свои частые полеты в столицу он объяснил необходимостью переговоров с инвесторами и представителями государственной власти.

«Большая часть вопросов решается в Москве. Как государственные — с федеральными министерствами, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы в основном в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолетах. То есть, это нормальное состояние», — цитирует Цыденова ИД «Информ Полис».

Цыденов объяснил, что еще один срок ему необходим для доведения проектов до конечной стадии.

«Я все равно пойду на выборы. И люди будут оценивать, как я работал — то, что говорил в 2017 году и, грубо говоря, отчет уже в 2022 году. Посмотрят, есть результат или нет. Это, безусловно, ответственность, безусловно, вызов. Я намерен довести до конца все проекты, а потом с гордо поднятой головой, со спокойствием в душе можно уже идти. А так я намерен обратиться к гражданам за поддержкой, — рассказал губернатор.

Следующие выборы главы Бурятии пройдут в 2022 году. Ранее, в 2017 году Алексей Цыденов победил на выборах в первом туре с большим отрывом. Тогда ему удалось набрать 87,43% голосов избирателей.