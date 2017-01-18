Томские депутаты в очередной раз изменили герб города

Новости 27.08.2019 12:40 298

На сегодняшнем собрании депутаты томской гордумы внесли изменения в герб и флаг города, передает «РИА-Томск».

Изменение отдельных элементов необходимо для внесения городских символов в Геральдический регистр РФ, рассказал журналистам спикер думы Томска Сергей Панов. По его оценке, изменение символики не потребует значительных бюджетных расходов. Депутаты приняли геральдические изменения символов Томска большинством голосов.

«С 2003 года закон об общих принципах организации местного самоуправления говорит, что государственные символы городов и регионов должны быть зарегистрированы Геральдическим советом при президенте. Для этого нам потребовалось изменить некоторые элементы герба и флага, чтобы они соответствовали требованиям геральдической науки. Мы надеемся, до нового года герб и флаг Томска будут утверждены», – рассказал Панов.

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По словам спикера, в комиссию по доработке городских символов вошел представитель Всероссийского геральдического общества. Изображение коня на гербе и флаге увеличилось, и было помещено в центр геральдического щита. Увеличились также размеры городской башни над щитом и цвет основного зеленого поля, ставший более насыщенным. По требованиям специалистов по геральдике, с флага Томска исчезла белая полоса. Панов добавил, что обновленный флаг полностью повторяет герб (конь на темно-зеленом поле), что, по мнению геральдистов, улучшает его характеристики.

В материалах думского собрания сказано, что на проект герба и флага города Томска получены положительные заключения от Томского государственного университета, томского регионального отделения «Союза художников России» и муниципального учреждения «Музей истории Томска». В этом виде символы Томска будут направлены в Геральдический совет при президенте РФ.

«По словам экспертов Геральдической палаты монохромный флаг с монохромной фигурой коня – это наилучшее решение из возможных», – сказал депутатам Сергей Панов.

Первый герб города Томска был утвержден в 1729 году. В центре находилась фигура рудокопа. В 1785 году герб изменили, добавив фигуру серебристой лошади. Затем скачущий конь был включен в герб Томской губернии. В советский период герба и флага Томск не имел – они вновь появились лишь в 1991 году. Изображение коня на гербе менялось в 1999-м и 2003-м годах, однако герб Томска так и не был утвержден Геральдической комиссией при президенте РФ.