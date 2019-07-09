Алтайское село неделю живет без воды

Новости 27.08.2019 12:10 416

Люди в селе Рассвет Романовского района уже неделю живут без центрального водоснабжения, которое отключено 21 августа. Об этом сегодня сообщили «Вести22».

Отключение вызвано истощением скважины, прослужившей 12 лет. Сейчас власти готовят проектную документацию на новую скважину. По словам источника, бурить некому – нужных специалистов ищут на других территориях. Однако в сельсовете «Политсибру» сообщили, что бурильщики найдены еще на прошлой неделе. Сейчас они заканчивают другой объект, после чего примутся за скважину в Рассвете.

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На данный момент без воды остались школа, ФАП и 113 домов, в которых живет более двухсот человек (свыше 50% населения). В сельсовете говорят, что центральное водоснабжение в Рассвете восстановят не раньше 8 сентября. Организован подвоз технической воды. Жители, у которых есть собственные скважины, делятся водой с соседями.