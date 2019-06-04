Бездействие новоалтайских чиновников может привести к заморозке пятиэтажки

Новости 27.08.2019 10:50 473

Депутат Новоалтайского городского собрания от КПРФ Дмитрий Гришин указал администрации Новоалтайска на бездействие по поводу неоднократных обращений жителей дома № 7 с улицы Прудская. Информацию об этом он опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

По словам депутата, с 2006 года жители дома по адресу Прудская, 7 являются собственниками бойлера, обеспечивающего горячей водой также дом по адресу Прудская 3 (оба дома пятиэтажные – прим. ред.). Все расходы содержание бойлера ложатся только на плечи жителей дома № 7, 60% собственников квартир в котором – пенсионеры. 23 августа общим собранием жильцов дома №7 принято решение с 27 сентября отключить горячее водоснабжение жителям дома №3. Причина неизвестна, вероятно, это – задолженность за коммунальные услуги.

«Бездействие администрации города Новоалтайска и управляющей компании ставит под угрозу жителей дома ул.Прудская, 3. Они могут остаться без горячей воды в зиму. Начиная с 2010 года, собственники помещений многоквартирных домов №3 и №7 по улице Прудская неоднократно обращались в администрацию Новоалтайска и управляющую компанию в содействии по установке теплообменника или подключения дома по ул. Прудская, 3 к тепловым сетям, но безрезультатно», – заявил Гришин.

В комментариях под постом депутата, его обвинили в попытке самопиара в преддверии грядущих выборов, на что он возразил, что выборов в Новоалтайске нет и работа ведется постоянно.