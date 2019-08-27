Эксперимент: 43 ребенка увели незнакомцы из барнаульского парка

Новости 27.08.2019 11:05 1566

Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» в рамках Всероссийского дня безопасности провели эксперимент «Уйдет ли ваш ребенок с незнакомцем?». Мероприятие состоялось 25 августа в барнаульском парке «Лесная сказка».

«Пять похитителей трудились около трех часов практически без перерыва! К нашей большой радости не все дети ушли с незнакомцем», - говорится в сообщении «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети.

В интернет-сообществе «Барнаул 22» рассказали о результатах эксперимента: из 54 детей только 11 не ушли с незнакомцем.

«Наблюдала за экспериментом и была в шоке. При мне мальчишка, примерно шести-восьми лет, раза три сказал, что мама говорила никуда не уходить и стоять тут. А потом пошел с "похитителем", не выпуская руку младшего брата», – рассказала жительница Барнаула.

Кроме того, в ходе встречи опытные специалисты по профилактике провели интерактивные лекции для детей 5-10 лет. Например, ребята научились кричать правильные слова похитителям, выучили первое правило потерявшегося, получили задание выучить номер телефона родственников и не только.

Для ребят постарше был проведен поисковый квест. «Они научились пользоваться компасом, ходили по азимуту и переговаривались со штабом по рации. Задача была найти задания на точках, правильно их решить, собрать буквы и в штабе составить очень важное слово, то без чего не стоит выходить на улицу», - отметили волонтеры.

Команда «Лиза Алерт» пригласила тех, кто не успел принять участие в эксперименте на следующее подобное мероприятие, которое состоится 7 сентября. Место и время будет известно позже.