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Коммунисты обвинили Ивана Нифонтова в «использовании» детей при агитации

Новости
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КПРФ в Алтайском крае снова обращает внимание на якобы незаконную агитацию. Объектом обвинений вновь стала партия «Единая Россия».

На этот раз компартия заинтересовалась кандидатом на довыборы в Барнаульскую гордуму дзюдоистом Иваном Нифонтовым. Коммунисты обратили внимание на баннер местного проекта «Герои с нашего двора», на котором кандидат в депутаты БГД запечатлен со своими юными учениками.

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Алтайское отделение КПРФ настаивает на том, что в предвыборный период такой баннер можно трактовать как незаконную агитацию.

«Ушла первая жалоба по избирательной кампании города Барнаула. Естественно отличились «единоросы». Целый букет нарушений. Согласно букве закона агитацией признается: «деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата». Соответственно, данный билборд попадает под агитацию. А раз это агитация, то должна идти через избирательный счет», - говорится в сообщении партии.

Кроме того, коммунисты обращают внимание на запрет использования детей в агитационных материалах, который, по их мнению, кандидат нарушил.

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В реготделении партии «Единая Россия» заявили, что данный баннер — это часть проекта «Герои с нашего двора», который реализуется в России с 2017 года (в Алтайском крае - с 2018 года):

"Проект «Герои с нашего двора» предполагает как размещение фотографий юных спортсменов, добившихся успеха на различных соревнованиях, а также детей в кругу известных спортсменов региона. На данный момент в Барнауле размещены плакаты с Яной Кирпиченко, Иваном Нифонтовым, Андреем Гречиным, Виталием Щуром, Иваном Вишневским, Кириллом Щукиным и другие".

Как сообщили "Политсибру" в ЕР, баннеры в рамках этого проекта размещаются на условиях социальной рекламы. Партия не занимается размещением этих баннеров и не осуществляет непосредственное руководство проектом «Герои с нашего двора» и направлениями в рамках него.

Как рассказал Иван Нифонтов, фотосессия проходила ещё весной, когда он не был кандидатом. Информацией о том, когда и где будут размещаться баннеры, он не обладал. Баннеры размещались не с его ведома и не по его поручению.

"На этом баннере нет указаний на партию «Единая Россия» и конкретную избирательную кампанию. Данный баннер размещён не на территории одномандатного избирательного округа № 2, где сейчас проходит кампания. Соответственно, баннер с изображением Ивана Нифонтова не содержит признаков агитации за кандидата в депутаты БГД.

Его размещение не было связано с избирательной кампанией, не имело цели повлиять на её ход и никак не может повлиять на результаты голосования, резюмировали в реготделении "партии власти".

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Читатель

Чем никогда не отличалась ЕР, так это наличием в своих рядах умных грамотных людей. Какая разница когда проходила фотосессия Нифонтова, ну и что, что проект реализуется с 2017 года, никого не интересует, что на билбордах рзамещены фото и других спортсменов. Важно два момента. 1)Нифонтов зарегистрированный кандидат; 2) способствует информация, размещённая на билборде созданию положительного отношения избирателей к Нифонтову? Полагаю - да. А это означает, что в соответствии с ФЗ - это агитация. Из избирательного фонда не оплачена, посторонние люди изображены - значит агитация незаконная. Учите матчасть, г. единороссы...

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