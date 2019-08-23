Разыскиваемый следователь-насильник может скрываться в Турции

Бывший следователь, ранее осужденный за изнасилование в Республике Алтай и вышедший по УДО, снова подозревается в насильственных действиях. Совсем недавно стало известно, что он может скрыться в Турции, об этом сообщает «КП Барнаул» со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что его машина - серебристый Mitsubishi Lancer была зафиксирована дорожной камерой на пути в Казахстан. Следствие полагает, что он улетел в Анталью.
Его подозревают в изнасиловании женщины в Барнауле
В случае, если его там обнаружат, то ему будет грозить депортация и новое судебное разбирательство. За подобный рецидив ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее правоохранители заявляли, что готовятся подключить к поискам Интерпол.
Напомним, что бывший следователь из Республики Алтай Александр Сатлаев отсидел пять лет за четыре эпизода изнасилования и четыре попытки изнасилования. За образцовое поведение его освободили в 2019 году.
Спустя какое-то время он снова стал подозреваемым уже в изнасиловании женщины в Барнауле. В ночь на 4 августа в подъезде дома по улице Интернациональная в Барнауле неизвестный изнасиловал молодую девушку. Подозреваемым стал Александр Сатлаев. Следователи нашли доказательства его причастности и заочно предъявили обвинение.
По имеющимся данным, в Барнауле распространили ориентировку на Александра Сатлаева, уже судимого за сексуальные преступления в Горном Алтае