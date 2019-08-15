«Власть должна принадлежать народу»: избирком нашел незаконную агитацию за КПРФ на Алтае

Новости 27.08.2019 8:15 316

Избирательная комиссия Республики Алтай нашла в материалах коммунистической газеты «Правда Горного Алтая» предвыборную агитацию в пользу кандидатов от КПРФ перед выборами главы региона и депутатов парламента. Об этом со ссылкой на поставление избиркома пишет "Коммерсант".

Согласно материалам комиссии, ранее Роскомнадзор обнаружил признаки нарушения избирательного законодательства в номере газеты «Правда Горного Алтая» (учредитель — отделение КПРФ в Республике Алтай) от 13 августа, где вышли материалы под заголовками «Дети дьявола нашего времени», «Дети войны! Встаньте на защиту своих детей!», «Кому вершки, а кому корешки, или Бандитский бизнес в бандитском капитализме!» и «Власть должна принадлежать народу».

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В статьях «Правды Горного Алтая» призывают местных жителей не голосовать за кандидатов от «Единой России» и поддержать представителей КПРФ, говорится в постановлении. Кроме того, в материалах создается положительное отношение избирателей к кандидату и избирательному объединению. При этом, выяснила комиссия, в номере нет информации о том, за счет каких средств ведется предвыборная агитация в перечисленных статьях. Избирком направил в Роскомнадзор представление о привлечении редакции газеты к ответственности.

Напомним, выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября 2019 года. За губернаторский пост поборются три кандидата: врио главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат республиканского парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР). В этот же день жители региона будут выбирать депутатов парламента.