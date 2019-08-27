«Пропагандистские» фильмы для Алтайтурцентра готовы снять впятеро дешевле

Новости 27.08.2019 7:10 1156

Накануне в Барнауле был разыгран тендер на создание для Алтайтурцентра серии рекламных видеофильмов. За все работы чиновники готовы были заплатить 1 млн рублей.

Торги оказались неожиданно оживленными – на участие в аукционе было подано 15 заявок. Впрочем, судя по тому, что четверо участников не делали ставок, можно предположить, что на торги они не явились. В ходе аукциона стоимость контракта упала ровно впятеро – размер победившей ставки равняется величине обеспечительного взноса для участия в тендере и составляет 200 тысяч рублей. Название компании-победителя на данный момент неизвестно.

По стопам Вивальди: краевые власти профинансируют круглогодичный «видеоряд» для туристов Новости 14.08.2019 7:10 Девять рекламных видеороликов продолжительностью 70 минут могут обойтись бюджету в 1 млн рублей 1523

Интересно, что в документах, отражающих обоснование максимальной начальной цены контракта, приводятся цифры от трех источников, у которых чиновники уточняли стоимость подобных работ. Все три источника привели цифру, близкую к миллиону рублей. Самая низкая цена превышала 900 тысяч, тогда как реальные торги начались с суммы 869 тысяч рублей.

«Политсибру» не исключает варианта, что у победителя могут обнаружиться какие-либо несоответствия, мешающие ему исполнить свои обязательства, и тендер будет переигран – подобные прецеденты неоднократно имели место. В таком случае победа достанется компании, сделавшей предпоследнюю ставку. Ее сумма составляет 205 тысяч рублей.

Алтайтурцентру нужны четыре фильма продолжительностью не более 15 минут, посвященные временам года. Они должны отражать туристические и рекреационные возможности региона относительно различных сезонов. На основе этих фильмов исполнитель должен будет создать столько же двухминутных роликов, содержащих наиболее яркие моменты из вышеуказанного материала – то есть, своеобразных трейлеров к данным видеофильмам. Еще один ролик, продолжительностью не более трех минут, должен будет раскрыть зрителю информацию о круглогодичном посещении Алтайского края.

В аукционной документации имеется запрос к заказчику, в котором содержится просьба разъяснить, каким образом в осенне-зимний период можно будет снять весенний и летний сезоны.