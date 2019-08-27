«Пропагандистские» фильмы для Алтайтурцентра готовы снять впятеро дешевле

Накануне в Барнауле был разыгран тендер на создание для Алтайтурцентра серии рекламных видеофильмов. За все работы чиновники готовы были заплатить 1 млн рублей.
Торги оказались неожиданно оживленными – на участие в аукционе было подано 15 заявок. Впрочем, судя по тому, что четверо участников не делали ставок, можно предположить, что на торги они не явились. В ходе аукциона стоимость контракта упала ровно впятеро – размер победившей ставки равняется величине обеспечительного взноса для участия в тендере и составляет 200 тысяч рублей. Название компании-победителя на данный момент неизвестно.
Девять рекламных видеороликов продолжительностью 70 минут могут обойтись бюджету в 1 млн рублей
Интересно, что в документах, отражающих обоснование максимальной начальной цены контракта, приводятся цифры от трех источников, у которых чиновники уточняли стоимость подобных работ. Все три источника привели цифру, близкую к миллиону рублей. Самая низкая цена превышала 900 тысяч, тогда как реальные торги начались с суммы 869 тысяч рублей.
«Политсибру» не исключает варианта, что у победителя могут обнаружиться какие-либо несоответствия, мешающие ему исполнить свои обязательства, и тендер будет переигран – подобные прецеденты неоднократно имели место. В таком случае победа достанется компании, сделавшей предпоследнюю ставку. Ее сумма составляет 205 тысяч рублей.
В аукционной документации имеется запрос к заказчику, в котором содержится просьба разъяснить, каким образом в осенне-зимний период можно будет снять весенний и летний сезоны.
«Что касается весеннего и летнего сезона, то по условиям технического задания исполнитель вправе использовать ранее отснятые материалы. Основным условием является авторская принадлежность используемых материалов», – сообщалось в ответе.