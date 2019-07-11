Более трети жилых домов в Барнауле не готовы к отопительному сезону

В рамках подготовки к отопительному сезону в Барнауле жилищный фонд города на сегодняшний день получил 1908 актов технической готовности, что составляет 67% от общего плана. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Антона Бенса, к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 3842 многоквартирных дома.
«Из них с центральным отоплением – 2817 домов, 2237 домов находится в управлении 97 управляющих организаций, 518 – в управлении ТСЖ, ЖСК и 1087 домов в непосредственной форме управления», – объяснил он.
Всего в Барнауле в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду получено 2676 актов готовности, что составляет 68,9% от запланированного объема – 3885. Учреждения образования подготовлены на 93% и на 57,9% – учреждение здравоохранения.
Главная установка властей и ресурсовиков – горожане должны перезимовать в максимально комфортных условиях
В ведомственных котельных запас угля на сегодняшний день составляет 845 тонн (23%), от необходимых 3502 тонн. Завершить закуп угля планируется до 26 сентября. К началу отопительного периода подготовлены 37 котельных, семь бойлерных, три насосные станции, на остальном оборудовании подготовительные работы будут выполнены до 1 сентября.
По словам Антона Бенса, особого внимания требует подготовка к зиме аварийных домов, которых в Барнауле насчитывается 221. Техническое состояние коммуникаций не позволяет получить на них акты готовности, при этом коммунальными услугами они будут обеспечены. Остро будет стоять проблема с теплоснабжением частично расселенных домов.
Между тем по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 после гидравлических испытаний тепловых сетей в городе зафиксировано 583 порыва, что на 23% превышает количество порывов в прошлом году.
К концу недели Ленинский проспект будет полностью открыт для движения
В Барнаульском водоканале в 2019 году финансовые затраты на ремонт 15 км сетей водоснабжения и водоотведения составят 604,7 млн рублей. Отремонтировано 7,8 км (52,67%), освоено 321 млн рублей (53,09%).
За счет средств текущего ремонта и содержания жилья управляющими организациями выполнены работы на сумму 150 млн рублей (69%, план – 219 млн рублей). В рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» продолжается капремонт многоквартирных домов.