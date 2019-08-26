Вынужденная необходимость: в Барнауле на 20% вырастет плата за детсад

Новости 26.08.2019 17:30 1485

Власти Барнаула с 1 сентября поднимают плату за детский сад, она вырастет на 350 рублей или 21,1%. Чиновники объясняют необходимость такой меры удорожанием продуктов питания.

Фактическая стоимость пребывания одного ребенка в детском саду в месяц составляет 8164 рубля, родительская доля в настоящее время - 1650 рублей. Все средства родителей используются на закупку продуктов питания, остальные расходы закрываются бюджетом города, уточняет пресс-служба мэрии.

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Ирина Синенко, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию Барнаула: "В последнее время в городе сложилась ситуация с организацией питания в дошкольных учреждениях, при которой вынужденно приобретаются менее дорогостоящие продукты. Делается это для того, чтобы обеспечить суточный набор продуктов для четырехразового питания ребенка в детском саду. Этот набор обязательных продуктов установлен санитарными правилами. В связи с чем сегодня комитетом по образованию Барнаула принят приказ о повышении с 1 сентября 2019 года родительской платы в детских садах до 2000 рублей. Это менее 25% от общих затрат на пребывание ребенка. Средства будут направлены исключительно на питание, нам необходимо выравнять ситуацию, в том числе рассчитаться с поставщиками за потребленные продукты, и в дальнейшем выполнять продуктовые нормы, рекомендованные СанПиНами. От организации питания зависит рост и здоровье ребенка, повышение родительской доли считаем мерой вынужденной, но необходимой".

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Также Ирина Синенко напомнила о том, что с 2013 года родительская плата в детских садах была установлена в размере 1500 рублей. Выросла она только один раз на 150 рублей в январе 2015 года. В период с 2015 по 2019 годы цены на продукты питания повышались неоднократно, индексация родительской платы с учетом инфляции не производилась.

Как сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва, по обращениям родителей проводились проверки дошкольных учреждений. Среди основных выявленных нарушений - несоответствие фактического рациона питания примерному меню, разработанному с учетом физиологической потребности детей, замена одних блюд на неравноценные другие, а также исключение из рациона детей (либо включение в недостаточном количестве) отдельных видов продуктов - сыра, кисломолочных продуктов, соков, фруктов.

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"Основная причина нарушений в организации питания - недостаток денежных средств на приобретение качественных продуктов питания", - резюмировала Боброва.

К слову, плата за детский сад для родителей в этом году повысилась почти в 40 муниципалитетах Алтайского края.