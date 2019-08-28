Около 1,5 тысяч человек снова останутся без горячей воды в Барнауле

Новости 26.08.2019 18:45 246

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, а также ремонтом вспомогательного оборудования на центральных тепловых пунктах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения 1500 жителям Ленинского и Октябрьского районов города, а также пос. Новосиликатный.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 21 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 20,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 27 августа по 30 августа включительно - жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81;

На участке в 72 метра энергетики 144 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 50 лет и диаметром 76 мм.

В связи с техническим перевооружением насосных агрегатов и подогревателей горячего водоснабжения, под ограничение ресурса попадают:

· С 27 августа по 15 сентября включительно - 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

· С 29 августа по 15 сентября включительно - медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13;

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· По 30 августа включительно - для дома по адресу проспект Строителей 41а;

· До 9.00 29 августа - для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный;

· До 9.00 29 августа - 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

Всего под ограничением горячей воды в Барнауле на 26 августа находятся 7851 житель.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.