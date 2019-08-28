Финалист программы «Стальное дерево» оборудует в Заринске спортивную площадку

Новости 26.08.2019 18:10 456

Сотрудник Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Сергей Гаар в рамках проекта «City Sport» создает в Заринске многофункциональную спортплощадку на стадионе лицея «Бригантина». Видеосюжет по ссылке.

Сергей организовал выравнивание и расширение площадки, укладку специального бесшовного резинового покрытия. Следующий этап – установка щитов с баскетбольными кольцами, нанесение разметки и обновление прыжковой зоны. Фоторепортаж о строительстве площадки можно посмотреть по ссылке.

Помощь в проекте оказывают благотворительный фонд «Милосердие», руководство лицея «Бригантина», администрация Заринска, коллеги Сергея и спортсмены баскетбольного клуба «Заринск-Баскет».

«Лицею «Бригантина» необходима современная площадка для занятий спортом. Здесь будут проводить время с пользой дети и родители. Для физического развития очень важны безопасность и комфорт. Все это предусмотрено в проекте многофункциональной площадки», - рассказывает Сергей Гаар.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК). Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.