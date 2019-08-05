Детское погребение обнаружили археологи в Республике Алтай

Новости 26.08.2019 19:05 300

Детскую погребальную колоду в виде лодки обнаружили при раскопках памятника Курайка сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН. Работы проводились в Курайской степи Кош-Агачскго района Республики Алтай. Такое захоронение считается довольно нетипичным для степных кочевников, пишет «Наука в Сибири».

«Мы и до этого замечали, что у некоторых колод один из краев был подработан, заужен, но связывали этот факт с технологическими моментами добычи и обработки дерева. Однако недавно мы обнаружили колоду ребенка, у которой подработан нос, и считаем, что это имитация лодки», — рассказал старший научный сотрудник сектора археологии бронзового и железного века ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Евгений Богданов.

По его словам, голова погребенного ребенка находилась со стороны носа лодки, а ноги были в направлении, перпендикулярном реке. Колода была обложена речными валунами. Кроме того, рядом находятся выходы сланца, но погребение обложили почему-то именно речными валунами, которых для этого пришлось поднимать на высоту около 70 метров.

Такой элемент, при котором погребальные ладьи обкладываются речными валунами, можно заметить у многих народов, рассуждает Богданов. Он уверен, что такой вид захоронения не присущ народам, проживавшим в районе речки Курайки.

Выдвигается версия о символизме погребения, который демонстрирует путешествие по реке мертвых.

«Пока это только наше предположение. Возможно, такое необычное захоронение связано с тем, что на этой территории проживал целый конгломерат разных народов, которые контактировали с представителями различных областей евразийских степей и могли перенять какие-то их верования», — говорит исследователь.

Известно, что памятник Курайка относится к гуннскому времени, III-IV вв. нашей эры. Времена той эпохи ознаменованы переселением народов, когда с Востока огромная часть населения двигалась на Запад. В то время очень многое менялось в культуре — вплоть до мировоззрения, ритуалов и погребальных обрядов.

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Колода была не единственной необычной находкой, показывающих особенности захоронения на памятнике Курайка. Во многих случаях исследователи фиксировали следы красной краски на лбах и на носах погребенных, тогда как на других костях ее не было.

«Предварительно считалось, что это остатки покрытия охрой, символизировавшего кровь. Но недавно мы нашли следы шелковой ткани, покрывавшей лицо погребенного. Возможно, красные пятна появились не вследствие окраски лица, а из-за ткани, которую перед наложением на лицо умершего помещали в красящий раствор. Ткань истлевала, а пигмент оставался, иначе невозможно объяснить, почему эта краска сохранилась на лицах, а не исчезла под воздействием грунта».

Памятник Курайка сейчас находится в аварийном состоянии. Это связано с его местоположением. Он находится на краю естественной террасы, которая постоянно разрушается, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что уникальные археологические объекты разрушаются рекой Курайка. Ученые проводят спасательные раскопки аварийных объектов, расположенных на эрозионных участках.