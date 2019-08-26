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Общественники на Алтае намерены добиться отмены пенсионной реформы

Новости
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Общественники и представители партий в Республики Алтай сформировали инициативную группу по запуску федерального референдума. Об этом со ссылкой на главреда газеты «Листок» Сергея Михайлова пишет "Коммерсант".

24 августа в Республике Алтай прошло собрание местных жителей, на которой была создана подгруппа. В нее вошли 111 человек, из которых избрали 14 уполномоченных. Общественники предлагают внести на голосование четыре темы: возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, отмена муниципального фильтра, отмена пенсионной реформы и уточнение «мусорной» реформы (решения о создании полигонов и мусоросжигающих заводов должны приниматься только по итогам референдумов). Инициативу поддержали представители КПРФ, «Парнас» и Партия пенсионеров.

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По словам Сергея Михайлова, документ по итогам собрания направят в избирком Республики Алтай, в течение десяти дней ЦИК даст юридическую оценку вопросов: «Три вопроса входят в федеральные полномочия, а вернуть выборы мэров мы собираемся на региональном уровне - на первой рабочей сессии Госсобрания мы планируем внести такой законопроект», - сказал Михайлов.

Прямые выборы мэров в Республике Алтай были отменены в 2014 году при предыдущем главе региона Александре Бердникове. Попытка возвращения прямых выборов уже предпринималась в 2016 году, но инициатива «Парнаса» не была поддержана.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (7)

1000

Сергей

Пенсионный возраст для мужчин необходимо оставить 60 лет.Для женщин пенсионный возраст также должен быть 60 лет.

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Сергей

Пенсионный возраст дл мужчин необходимо оставить 60 лет.Пенсионный возраст для женщин также должен быть 60 лет.

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Максим

Отмена пенсионной реформы, отставка Медведева, разгон парламента, снижение НДС. Приравнивание коррупции к гос измене

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ИО

Надо брать пример с Алтая и другим регионам. Пенсионная реформа чудовищна

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Владимир

Отмена пенсионной реформы,Медведева давно пора в отставку, снижением НДС .

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Лиза

Молодцы!!!!.Почему Сибирь молчит. не понятно.

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Афиноген Полюгаев

Надо всем протестовать против людоедских реформ правительства-и пожилым и молодым.Надо всем быть солидарными и поддерживать друг друга,не стоять в стороне.А от этой путинской власти добра не жди-одно враньё и очковтирательство.

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