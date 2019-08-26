Общественники на Алтае намерены добиться отмены пенсионной реформы

Новости 26.08.2019 17:00 1669

Общественники и представители партий в Республики Алтай сформировали инициативную группу по запуску федерального референдума. Об этом со ссылкой на главреда газеты «Листок» Сергея Михайлова пишет "Коммерсант".

24 августа в Республике Алтай прошло собрание местных жителей, на которой была создана подгруппа. В нее вошли 111 человек, из которых избрали 14 уполномоченных. Общественники предлагают внести на голосование четыре темы: возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, отмена муниципального фильтра, отмена пенсионной реформы и уточнение «мусорной» реформы (решения о создании полигонов и мусоросжигающих заводов должны приниматься только по итогам референдумов). Инициативу поддержали представители КПРФ, «Парнас» и Партия пенсионеров.

Алтайский избирком зарегистрировал подгруппу по референдуму о пенсионном возрасте Новости 14.08.2018 21:00 В Алтайском крае появилась подгруппа по выдвижению инициативы проведения референдума против повышения пенсионного возраста 451

По словам Сергея Михайлова, документ по итогам собрания направят в избирком Республики Алтай, в течение десяти дней ЦИК даст юридическую оценку вопросов: «Три вопроса входят в федеральные полномочия, а вернуть выборы мэров мы собираемся на региональном уровне - на первой рабочей сессии Госсобрания мы планируем внести такой законопроект», - сказал Михайлов.

Прямые выборы мэров в Республике Алтай были отменены в 2014 году при предыдущем главе региона Александре Бердникове. Попытка возвращения прямых выборов уже предпринималась в 2016 году, но инициатива «Парнаса» не была поддержана.